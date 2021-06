Spread the love

Dai dati fornitoci oggi, lunedì 21 giugno, dall’Asl Cn1, il covid hotel “La Bussola” è finalmente covid free.

Nessun positivo risulta infatti essere ospitato all’interno della struttura, che ricordiamo, è a disposizione di quei pazienti asintomatici o paucisintomatici, che per via di situazioni personali e famigliari non hanno luogo dove poter essere ospitati.