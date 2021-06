I casi della giovane Miss Fisher su Rai 2, dal 15 giugno 2021 in prima visione in Italia

Arrivano i quattro appuntamenti con I casi della giovane Miss Fisher su Rai 2. Si tratta di una prima visione assoluta per il nostro Paese. Fino a questo momento, infatti, la serie è inedita in Italia. Si tratta dello spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. I casi della giovane Miss Fisher su Rai 2 quando arriva? L’appuntamento con la prima puntata (considerato tv movie) è martedì 15 giugno 2021 alle 21.20 circa.

Quanti episodi ha I casi della giovane Miss Fisher e quando vanno in onda su Rai 2

Sono quattro i tv movie de I casi della giovane Miss Fisher. Vanno in onda nelle seguenti date in prima serata e in prima visione assoluta su Rai Due salvo cambiamenti di palinsesto:

Prima puntata/tv movie : martedì 15 giugno 2021

: martedì 15 giugno 2021 Seconda puntata/tv movie : martedì 22 giugno 2021

: martedì 22 giugno 2021 Terza puntata/tv movie : martedì 29 giugno 2021

: martedì 29 giugno 2021 Quarta puntata/tv movie: martedì 6 luglio 2021

ATTENZIONE: la programmazione de I casi della giovane Miss Fisher su Rai 2 è soggetta a variazioni.

Di cosa parla I casi della giovane Miss Fisher? Trama

I casi della giovane Miss Fisher: Geraldine Hakewill interpreta Peregrine, qui nell’episodio 1. Credits: Rai e ® Every Cloud Productions All3media International

Siamo nel 1964. La protagonista è Peregrine Fisher, una giovane donna coraggiosa la cui vita cambia per sempre dopo la morte della zia. In seguito alla sua scomparsa scopre che la parente (Phryne) era un’investigatrice privata famosa. Segue le sue orme lasciandosi alle spalle un’esistenza noiosa e in solitaria in una piccola città. È al via la sua carriera da detective senza macchia, supportata da una squadra di donne incredibili che la supportano nelle sue imprese.

I casi della giovane Miss Fisher prima puntata, Vivi e lascia spiare

In prima visione su Rai 2 il 15 giugno 2021

Miss Peregrine Fisher riceve una lettera. Riguarda la sua eredità. Viene a sapere una cosa su sua zia, venuta a mancare dopo un incidente aereo nella Papua Nuova Guinea. Phryne Fisher era una detective privata celebre, facente parte del Club delle Avventuriere.

Phryne lascia in eredità a Peregrine la sua automobile e la sua casa. La nipote si trova a indagare sulla morte di una modella. La ricerca parte un po’ per caso e un po’ per carattere. La vittima è Barbie Jones, una modella che avrebbe dovuto sfilare in occasione di un importante evento. L’Emporio di Blair l’ha organizzato e il tutto è confezionato dalla stilista Florence Astor. Barbie non presenzia perché il suo corpo è ritrovato senza vita il giorno della sfilata.

L’ispettore Sparrow indaga sulla tragedia. I modi poco dignitosi e meschini di Sparrow sono conosciuti. Il club delle Avventuriere sa bene di chi si tratta perché ha avuto dei trascorsi proprio con la zia di Peregrine. Phryne Fisher, infatti, aveva per le mani delle foto incriminanti per l’ispettore. Ritraevano Sparrow in azioni poco chiare in un bordello. Quest’ultimo è di proprietà di Madame Lyon.

Proprio Florence è ritrovata senza vita.

La polizia ritiene il caso chiuso. Ritiene che Florence abbia assassinato Barbie per motivi economici. Florence, poi, si sarebbe uccisa per i sensi di colpa.

Peregrine non è dello stesso avviso. Continua a indagare. Con l’aiuto del detective James Steed scopre tutta la verità sui due omicidi.

I casi della giovane Miss Fisher seconda puntata, Il ritmo della morte

In prima visione su Rai 2 il 22 giugno 2021

Duane e Gidget sono due giovani che perdono la vita durante uno spettacolo televisivo. Eric, l’ex ragazzo di Peregrine, pare essere un possibile colpevole. Con il sostegno del Detective James Steed, Peregrine precede con le indagini. Scopre che tante persone nascondono segreti e rancori. Anche le vittime non sono da meno. Il passato di Violetta e le sue origini italiane sono la chiave per venire a capo di questa complessa vicenda.

I casi della giovane Miss Fisher terza puntata, Il laboratorio dei segreti

In prima visione su Rai 2 il 29 giugno 2021

Peregrine affronta un caso sotto copertura. Un vecchio compagno di Birdie viene ritrovato congelato in una auto distrutta a causa di un incidente. La vittima era dipendente di un’azienda scientifica sulla quale la protagoniste deve indagare.

I casi della giovane Miss Fisher quarta puntata, Seasoned Murder

In prima visione su Rai 2 il 6 luglio 2021

In una scuola internazionale di cucina c’è un omicidio. Peregrine indaga sul caso ma non ha idea di quello che la aspetta. Scopre un intreccio di corruzione che coinvolge anche James e lo mette nei guai.

I casi della giovane Miss Fisher cast, attori e personaggi

Chi c’è nel cast de I casi della giovane Miss Fisher? Ecco il cast con gli attori e i rispettivi personaggi.

Geraldine Hakewill interpreta Peregrine Fisher

interpreta Peregrine Fisher Joel Jackson interpreta il Detective James Steed

interpreta il Detective James Steed Catherine McClements interpreta Birdie Birnside

interpreta Birdie Birnside Toby Truslove interpreta Samuel Birnside

interpreta Samuel Birnside Louisa Mignone interpreta Violetta Fellini

interpreta Violetta Fellini Greg Stone interpreta Percy Sparrow

interpreta Percy Sparrow Katie Robertson interpreta Fleur Connor

Ci sono anche alcuni personaggi che appaiono solo in uno (o due) tv movie della serie. Solo per citare qualche esempio:

Eric Wild interpretato da James Mason (primo e secondo tv movie)

interpretato da James Mason (primo e secondo tv movie) Terence Blair interpretato da Andrew Mcfarlane

interpretato da Andrew Mcfarlane Maggie Blair interpretata da Heather Lythe

interpretata da Heather Lythe Colin Blair interpretato da Chris Ryan

interpretato da Chris Ryan Florence Astor interpretata da Libby Tanner

interpretata da Libby Tanner Lewis Knox interpretato da Charles Perrier

I casi della giovane Miss Fisher in streaming, dove vederlo

Puoi guardare I casi della giovane Miss Fisher in streaming su RaiPlay. Gli episodi sono disponibili sulla piattaforma targata Rai in diretta con la messa in onda su Rai Due. Spesso su RaiPlay i programmi sono visibili anche on demand, ma non è una regola. È possibile che I casi della giovane Miss Fisher non sia sempre disponibile on demad slegato dalla programmazione.