frazione-bandito,-bra:-incidente-frontale-in-via-don-orione

(foto di repertorio)

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via don Orione (in frazione Bandito di Bra, a poca distanza dal semaforo che incrocia strada Terrapini) si è verificato un incidente frontale tra un’Alfa Romeo Giulietta e un’Audi A6. Il conducente della Giulietta, cosciente, è stato elitrasportato a Cuneo; il conducente dell’Audi è stato trasportato all’ospedale di Verduno. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico, sul posto tre pattuglie della Polizia Municipale e i soccorsi.