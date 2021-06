dolci-con-lo-zucchero-integrale:-3-ricette-da-provare-subito

Si possono preparare dolci gustosi e saporiti anche utilizzando lo zucchero integrale? La risposta è assolutamente si!

Lo zucchero integrale, infatti, si presta senza problemi alla preparazione dei dolci e è anche ricco di vitamine e sali minerali come potassio, calcio, zinco, fosforo, fluoro e magnesio. Il suo apporto calorico, inoltre, è decisamente inferiore rispetto allo zucchero classico (in media 100 kcal in meno rispetto sia allo zucchero bianco che quello di canna grezzo) ed è quindi ideale per chi vuole dieta ipocalorica senza però rinunciare a un dolce fatto in casa.

Quali dolci si possono preparare con lo zucchero integrale? Noi ne abbiamo scelti tre, perfetti sia per la colazione-merenda che per un dessert di fine pasto. Provateli tutti e poi scegliete il vostro preferito!

Plumcake con zucchero integrale di canna

Per preparare questo dolce vi serviranno:

100 g di farina 00

150 g di yogurt naturale

2 uova

120 g di zucchero integrale di canna

100 ml di olio extravergine di oliva

scorza grattugiata di 1 limone

sale

lievito per dolci

Per preparare il plumcake bisogna innanzitutto montare con le fruste le uova e lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e poi aggiungere – poco alla volta – la farina, lo yogurt, l’olio di oliva, il limone, il sale e, solo alla fine, il lievito per dolci.

Dopo aver versato l’impasto in una teglia per plumcake bisogna cuocerlo a 180 °C per circa 35 minuti e poi farlo raffreddare prima di servirlo.

Crostata con zucchero integrale

Per preparare questo dolce facile, veloce e con un basso contenuto calorico vi serviranno: 250 g di farina tipo 00, 80 g di zucchero di canna integrale, 120 g di burro, 1 uovo intero e 1 tuorlo, marmellata (a piacere).

Con l’aiuto di un robot da cucina o delle fruste, impastate la pasta frolla con farina e burro, aggiungendo poi lo zucchero e le uova. Date al composto la forma di una palla e lasciatela riposare in frigo per circa 30 minuti prima di stenderla. Date quindi all’impasto la forma tonda tipica della crostata con l’aiuto di una teglia e aggiungete la marmellata che avete scelto.

Fate cuocere il dolce a 180°C per circa 30 minuti.

Torta al cacao con lo zucchero integrale

Chi è alla ricerca di una torta da prima colazione o per la merenda, buona da inzuppare, ricca di gusto e super light, può provare questa ricetta semplice e veloce.

Vi serviranno:

250 g di farina 00

70 g di zucchero integrale di canna

100 g di cacao amaro in polvere

200 ml di acqua

60 ml di olio extravergine di oliva

mandorle

1 bustina di lievito per dolci

Per prepararla dovete mettere a scaldare l’acqua in un recipiente e – non appena diventa calda – aggiungere lo zucchero, mescolando energicamente fino a farlo sciogliere completamente.

Aggiungete poi il cacao amaro e amalgamate bene senza far formare i grumi e spegnete il fuoco. Mescolate la farina con il lievito per dolci e aggiungete a poco a poco l’acqua con zucchero e cacao e l’olio di oliva.

Mettete l’impasto in una teglia per dolci e spolverate con le mandorle. Fate cuocere la torta a 180° per circa 40 minuti.

