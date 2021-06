denise-pipitone,-piera-maggio-shock-a-mattino-5:-“poteva-essere-trovata”

Intervenuta a Mattino 5, la madre di Denise Pipitone Piera Maggio ha rilasciato una dichiarazione shock sulla scomparsa della figlia

Denise Pipitone e la madre Piera Maggio (foto © Rai).

Nuovi sviluppi sul caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Intervenuta ai microfoni di Mattino 5, la madre Piera Maggio ha commentato gli ultimi risvolti delle indagini. Tra le altre cose, la donna ha parlato anche di Piero Pulizzi e del figlio Kevin.

“Piero è un papà che tutt’oggi soffre ancora ed è doppiamente colpito. Per lui non è facile, cerca di stare dietro le quinte ma è sempre presente in tutto e mi dà aiuto in tutto quello che faccio” ha spiegato, aggiungendo poi: “È apparso poche volte in televisione, una sua scelta dettata comunque da quelle che sono le evidenze“.

Denise Pipitone, Piera Maggio: “Poteva essere trovata il giorno dopo”

Le parole della madre a Mattino 5 (foto © Rai).

“Lui sorregge me e io sorreggo lui, è uno scambio continuo. Quando lui è giù cerco di tirarlo su io e viceversa. La quotidianità non è semplice, perché si vive di rabbia e di nervosismo molte volte” ha spiegato Piera Maggio, madre di Denise Pipitone: “Molto dipende da quello che succede, cambia anche i nostri modi di fare. Non è per nulla facile affrontare tutto quello che abbiamo addosso, in maniera particolare negli ultimi mesi. Non c’è serenità, l’abbiamo persa da molto“.

“Fino a prova contraria, Denise la si sta cercando viva e non molleremo fino alla fine. Puntiamo sul lavoro che stanno facendo in Procura, ma vogliamo una verità. Magari Denise poteva essere a casa il giorno dopo la scomparsa, chi lo sa. Abbiamo perso del tempo prezioso, e per questi errori nessuno pagherà mai le spese” ha concluso Piera Maggio a Mattino 5.