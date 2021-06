Chiara Russo: “non è detto che quello che è stato scritto finora non possa cambiare” in futuro al Paradiso

#IlFinaleParadiso5: la rubrica speciale di Tvserial.it sul finale de Il Paradiso delle Signore 5, pensando già al futuro… Ecco l’intervista a Chiara Russo (Maria Puglisi) sul finale de Il Paradiso delle Signore 5 e sulle sue speranze per l’avvenire della soap.

Trovi il video con l'intervista completa a Chiara Russo (Maria Puglisi) all'inizio di questo articolo.

Chiara Russo: “Sono veramente molto contenta di come Maria abbia gestito la situazione” con Rocco

“Le puntate sono finite. Il Paradiso è terminato, almeno per ora. Siamo molto contenti. Abbiamo sempre cercato di raccontare questa storia con amore e affetto e questo amore adesso ci sta un po’ tornando indietro a riempirci il cuore, quindi siamo davvero molto contenti”. Questo è l’incipit, una volta concluso Il Paradiso delle Signore 5, della nostra intervista a Chiara Russo, l’interprete di Maria Puglisi. Con il sorriso sulle labbra, andiamo a indagare meglio il gran finale.

Come tutti i finali di stagione, anche quello de Il Paradiso delle Signore 5, come ci racconta in questa intervista Chiara Russo, tiene sulle spine anche gli interpreti. Non solo noi spettatori, ma anche gli attori vivono (con un po’ di anticipo) la sorpresa per la svolta degli eventi della soap. “Eravamo emozionati anche noi all’idea di vedere questo finale di stagione perché era un po’ il coronamento di tanti mesi di lavoro” ricorda l’attrice che interpreta la ricamatrice del grande magazzino. Parla a nome di tutta la famiglia del Paradiso quando aggiunge che, in generale, “siamo soddisfatti, siamo felici”.

È indubbio che un lavoro così duro vada festeggiato, ripagato dagli ascolti e da tutto l’affetto che Il Paradiso si porta meritatamente a casa. Nello specifico, pensando allo sviluppo de Il Paradiso delle Signore 5, in questa intervista Chiara Russo ci svela i colpi di scena che ha vissuto come tali. Ecco le sue parole:

“Ci sono stati alcuni elementi di questo finale che mi hanno sorpreso. Uno fra tutti riguarda la mia personale storyline, quello che riguarda Maria. Mi ha sorpreso che con fermezza e coraggio è riuscita a spingere Rocco a raggiungere il suo sogno, quasi senza paura, anche se sapeva che questo li avrebbe messi di fronte a delle scelte un po’ difficili da prendere. Quindi sono veramente molto contenta di come lei abbia gestito questa situazione.”

“Rimane la curiosità di vedere come andrà avanti” Il Paradiso delle Signore all’insegna del cambiamento

Il Paradiso Delle Signore 4, Chiara Russo e Giancarlo Commare, qui in un posato. Interpretano rispettivamente Maria Puglisi e Rocco Amato. Credits P. Bruni e Rai

Guardando a Il Paradiso delle Signore 5 in questa intervista Chiara Russo è molto schietta: “Non ci sono delle storyline per le quali avrei preferito un finale diverso”. Il motivo? Sicuramente si affida agli autori, ma in aggiunta ammette di avere “poca fantasia”. Questo ciclo di episodi porta a un equilibrio per cui “tante situazioni si sono chiuse, altre situazioni sono rimaste aperte e non è detto che quello che è stato scritto finora non possa cambiare.”

Di fatto è perfetto così com’è perché “rimane un po’ la curiosità di vedere come andrà avanti […] altrimenti finisce il bello, no?”.

La speranza che tutti i personaggi del Paradiso “riescano veramente a raggiungere i loro obiettivi”

Andando con il pensiero oltre a Il Paradiso delle Signore 5, in questa intervista Chiara Russo si augura “che tutti i personaggi abbiano un percorso di formazione davvero ricco, di eventi belli, di eventi brutti, ma che riescano veramente a raggiungere i loro obiettivi.”

Il punto è che i traguardi, nella soap come nella vita, sono in continua evoluzione. Ognuno dei nostri beniamini è unico. I personaggi “sono tutti diversi tra di loro. Hanno degli obiettivi diversi ma anche delle mancanze, delle difficoltà, dei difetti diversi quindi avranno tutti una modalità di gestione diversa in rapporto a quello che la vita metterà loro davanti” continua l’attrice.

“Sono molto curiosa di sapere come evolveranno tutti i personaggi e quindi anche il mio. Siamo curiosi e aspettiamo anche noi di vedere come andrà la storia”. La suspense fa da padrona, ma noi confidiamo che ci saranno tante belle sorprese!

Guarda l’intervista completa a Chiara Russo (Maria Puglisi) all’inizio di questo articolo.