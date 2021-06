call-of-duty-warzone,-scoperto-un-bug-pericoloso:-allarme-tra-gli-utenti

Con la stagione 4 di Call of Duty Warzone, è stato scoperto un nuovo pericolosissimo bug. Ecco cosa potrebbe succedere

Scoperto un nuovo bug piuttosto pericoloso con la nuova stagione di Warzone (websource)

Continua il grande successo di Call of Duty Warzone. Il battle royale di Activision è ormai giunto alla Stagione 4, con tantissime novità sia a livello di contenuti che di meccaniche di gioco. Secondo quanto lamentato da alcuni giocatori, però, insieme alle aggiunte sono arrivati anche nuovi bug piuttosto pericolosi.

Uno su tutti: una porta in grado di uccidere istantaneamente ogni giocatore. L’utente Rxelik ha pubblicato un video su Reddit che non lascia spazio ad equivoci. Si vede che, se un giocatore tocca la porta, la sua vita viene immediatamente azzerata. Pare comunque che il tutto sia già stato segnalato al team di sviluppo, e possiamo dunque aspettarci un aggiornamento con la correzione del glitch già nei prossimi giorni.

Call of Duty Warzone, le novità della stagione 4

Tutte le principali novità introdotte con la stagione 4 del battle royale (callofduty.com)

Finalmente è arrivata l’attesissima stagione 4 di Call of Duty Warzone. La presentazione è avvenuta direttamente nel corso dell’E3 2021, e i fan sono impazziti di gioia. Si parla innanzitutto di nuovi satelliti sparsi a Verdansk, dove si potranno trovare equipaggiamenti e ripari utili. Inserite anche le moto come nuovo mezzo di trasporto, veloce ma facile da distruggere. Un’altra aggiunta sta facendo parecchio discutere: le red doors.

Pare che funzioneranno come una sorta di teletrasporto, ma ancora c’è chi ha dei dubbi. Per ciò che concerne la mappa di gioco, la torre di Downtown sarà in manutenzione, mentre il nuovo Gulag riprenderà la famosa mappa Hijacked del multiplayer di Call of Duty.