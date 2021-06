5-impastatrici-in-offerta-al-prime-day

Approfittate di questi du giorni di sconti imperdibili su Amazon per mettere nel carrello l’oggetto del desiderio per antonomasia in cucina: l’impastatrice.

Sappiamo bene che l’impastatrice è un sogno per molti di voi.

In effetti la spesa è importante, ma forse non sapete che oggi e domani Amazon festeggia il Prime day con grandi offerte, e noi abbiamo selezionato 5 impastatrici professionali che siamo certi faranno al caso vostro, diverse per tipologia di prezzo.

A cosa serve un’impastatrice professionale

Prima di addentrarci nella questione tipologie, funzionalità e prezzi, capiamo bene a cosa servono le impastatrici e come si utilizzano.

Di base fanno tutto quello che si può fare in cucina perché lavorano gli impasti, mescolano e montano e poi hanno tantissimi accessori, a volte in dotazione, a volte extra, che facilitano la vita e aggiungono potenzialità alla macchina.

Con una buona impastatrice potete lavorare l’impasto della pizza e della pasta fresca alla perfezione e senza dannarvi troppo, potete montare panna e uova come mai riuscireste a fare con le fruste o a mano e potete anche mescolare l’impasto di una torta dolce o salata.

Un elettrodomestico che semplifica molto la vita in cucina sia a chi sa già cucinare molto bene sia a chi crede di non saper far nulla.

Come sceglier l’impastatrice giusta

Dipende ovviamente dalle vostre esigenze.

Un macchinario professionale è un investimento da fare se realmente lo sfrutterete e per questo vi proponiamo diversi modelli, tutti validissimi, ma con prezzi diversi, per capire quale faccia al caso vostro.

Quasi tutti hanno gli stessi accessori e ganci e fruste, qualcuno ha più velocità e qualcuno e più pratico da utilizzare, ma ve li consigliamo in egual modo perché si tratta di macchine validissime e con ottime recensioni anche di chi le ha acquistate.

Kenwood KMX750RD – 281,72 €

Il Kenwood KMX750RD Kmix è un vero alleato in cucina per coloro che amano non solo cucinare, ma anche sperimentare.

1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro.

La ciotola con manico è in acciaio inox da 5 litri

La regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando la fuoriuscita di ingredienti dalla ciotola

Dotata di tre ganci: la frusta K per ingredienti secchi, il gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e la frusta a filo per montare.

A parte potete acquistare anche 25 accessori per renderla ancora più completa.

Electrolux EKM4000 – 286,98 €

L’impastatrice Electrolux EKM4000 ha una potenza motore di 1000W, una ciotola da 4.8 litri in acciaio inossidabile illuminata dall’alto con luce a led per verificare lo stato della preparazione.

Ha un gancio impastatore, una frusta a filo, una frusta piatta e un paraschizzi.

In questo colore rosso fragola è anche un bellissimo elettrodomestico da mettere in bella mostra in cucina.

Impastatrice HOWORK – 152,99 €

L’Impastatrice HOWORK ha un potente motore 1500W in rame e un controllo della velocità a sei variabili.

La ciotola per impastare da 6,2l è realizzata in acciaio inossidabile 304 e ha una doppia maniglia.

È dotata di sei accessori: gancio per impastare, frusta, frusta, separatore per albume, coperchio, raschietto.

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Electrolux EKM5550 – 318,42 € verde

L’impastatrice Electrolux EKM5550 oltre che super performante è anche bellissima da vedere in questo particolarissimo colore verde militare satinato.

Con gli accessori multifunzione, come la frusta piatta in silicone SoftEdge e il coperchio per la lievitazione PerfectRise, Assistent ti aiuterà a mescolare gli ingredienti perfettamente per ogni occasione.

Moulinex QA810D Masterchef – 451,18 €

L’impastatrice planetaria masterchef Moulinex QA810D, grazie a un motore potente da 1500 w e ai suoi 3 utensili di qualità in metallo pressofuso, assicura ottimi risultati in cucina.

L’ampio recipiente da 6,7 litri consente di preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane pari, cioè circa a 10 pizze in una sola volta.

Un elettrodomestico che per le sue prestazioni ha un ottimo rapporto qualità prezzo.