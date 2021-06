temptation-island:-il-programma-a-rischio

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island e, infatti, il pubblico non vede l’ora di conoscere le storie delle sei coppie scelte per il reality. Una violenta tromba d’aria, però, ha rischiato di manomettere il normale svolgimento delle registrazioni.

Il 30 giugno 2021 su Canale 5 tornerà finalmente Temptation Island. Il reality prodotto dalla Fascino, società di Maria De Filippi, ogni anno tiene incollati alla tv milioni di telespettatori e anche stavolta il pubblico è in fermento.

Di recente sono state presentate le sei coppie che prenderanno parte al programma e già hanno attirato la curiosità dei fan della trasmissione. Mentre cominciano a venire fuori i primi spoiler (sembra che uno dei concorrenti farà coming out) in queste ore Raffaella Mennoia ha rivelato ai suoi followers di avere avuto qualche problema con le registrazioni.

L’autrice e braccio destro di Maria De Filippi, infatti, sul suo account ha parlato di una violenta tromba d’aria che ha rallento i lavori della produzione.

“Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”.