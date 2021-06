royal-family,-nuovo-schiaffo-a-harry:-una-decisione-irritante

Royal Family, nuovo schiaffo a Harry e questa volta a Buckingham Palavce potrebbero avere esagerato. La decisione non piace

Sarà anche l’amore di nonno, ma Archie non diventerà mai principe. Una svolta clamorosa e che potrebbe far rompere definitivamente i ponti tra Harry e la sua prima famiglia anche se per il momento non c’è nulla di ufficiale.

Ma il ‘Mail on Sunday’ che oggi dedica un ampio articolo all’argomento, è sicuro della decisione presa dal principe Carlo. Quando sarà re, subentrando alla regina Elisabetta II cambierà le regole della successione rendendole più stringenti. L’idea è quella di accorciare il numero dei titoli reali che secondo lui sarebbero troppi e quindi peserebbero sui contribuenti britannici.

(Getty Images)

Strano però che abbia deciso questa mossa proprio adesso, con una frattura quanto mai evidente tra Londra e la California dove vivono Harry, Meghan e i loro due figli. In realtà sono solo indiscrezioni, ma pesanti. Secondo Carlo i titoli reali dovranno essere riconosciuti sollo agli eredi al trono e ai loro familiari più stretti che godrebbero del sostegno pubblico economicamente.

Royal Family, nuovo schiaffo a Harry: un piano pronto da tempo, ma per ora non cambia nulla

In realtà tutti i nipoti di un re (e di una regina), hanno per tradizione comunque il diritto di essere principi. Proprio per questo alcune fonti vicine ai Sussex li descrivono ancora più arrabbiati del solito, pensando a quello che il nonno vuole sottrarre ai suoi nipoti e in particolare ad Archie.

(Getty Images)

Secondo il quotidiano, il piano di riforma varato da Carlo sarebbe pronto da tempo ma per rispetto della Regona finora è rimasto in un cassetto. A dubitare però non c’è solo Harry: anche Andrea, fratello minore di Carlo, teme che così le due figlie Eugenie e Beatrice siano relegate ad un ruolo marginale.

Chi invece non avrà problemi è la famiglia di William, primo in successione dietro al padre. Ecco perché molti la vedono come una mossa contro Harry e la sua voglia di indipendenza che messo a dura prova la corona britannica.