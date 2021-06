roma,-circonvallazione-nomentana-rogo-di-motorini:-caccia-ai-piromani-sui-social

Allarme piromane a Roma. Diciannove mezzi, tutti scooter e moto, dati alle fiamme nella notte tra sabato e domenica. Sulla circonvallazione Nomentana, all’altezza del civico 324. Un maxi rogo che ha danneggiato anche la facciata di un palazzo. Un incendio doloso che ha mandato su tutte le furie i residenti del quartiere che hanno dato il via alla caccia al piromane sui social

GRUPPI FACEBOOK MOBILITATI

Tra i più attivi per commenti e informazioni c’è il gruppo Fb Quelli di Piazza Bologna: qui è stata anche postata la foto della facciata del palazzo annerita da fiamme e funi che abbiamo pubblicato. I cittadini stanno raccogliendo, grazie un passaparola 2.0, informazioni e documenti per dare un volto al Nerone dei motorini: in particolare i residenti chiedono ai commercianti le immagini delle telecamere installate davanti ai negozi per incrociare i dati e riuscire a pizzicare l’autore del rogo.

Sofia Unica

© Riproduzione riservata