Rai, slitta nuovo programma di uno dei volti più amati: cosa succede

Decisione inaspettata della Rai che fa slittare un nuovo programma di Massimiliano Ossini, conduttore di linea bianca: scopriamo tutti i dettagli.

Il programma Rai slitta nuovamente (via Screenshot)

Nuova variazione nel prossimo palinsesto televisivo della Rai, con il servizio pubblico che decide di rimandare il nuovo programma. Infatti stando al portale specializzato, TvBlogo.it, slitterà la trasmissione di uno dei volti più amati, Massimiliano Ossini conduttore di ‘Linea Bianca‘. Il volto del conduttore, oramai, è legato al servizio pubblico e proprio grazie alla collaborazione è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico televisivo italiano.

Grazie ai suoi programmi sulle reti Mediaset, Ossini ha fatto ri-scoprire agli italiani i territori più preziosi della penisola e la Natura in tutta la sua bellezza. La Rai, grazie al suo ottimo lavoro era pronta a farlo esordire con un programma del tutto inedito. Infatti Ossini è pronto a sbarcare su Rai Due in prima serata, andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Rai, il nuovo programma di Massimiliano Ossini è rimandato: si chiamerà ‘Kalipè’

Massimiliano Ossini in uno scatto su Instagram (via Screenshot)

Massimiliano Ossini è pronto a dire addio alla montagna per raccontare ai propri telespettatori tutta un’altra Italia. Il suo nuovo programma si chiamerà ‘Kalipè‘ ed è pronto ad appassionare tutti gli amanti della natura. Si affronteranno diverse tematiche con il conduttore che affronterà tematiche a lui care, nel suo viaggio lungo la penisola.

La Rai era pronta a mandare in onda il programma tra fine settembre ed inizio ottobre, inaugurando così anche il palinsesto televisivo della stagione 2021-22. Stando alle indicazioni del portale TvBlogo.it il programma potrebbe slittare di qualche mesetto. Il servizio pubblico, infatti, potrebbe mandare in onda Ossini con ‘Kalipè‘ tra fine dicembre ed inizio Gennaio 2021 a meno che non ci siano ulteriori ripensamenti.