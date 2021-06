Paolo Bonolis: la verità dietro le accuse di Baudo

Spread the love

Qualche giorno fa una serie di attacchi da parte di Pippo Baudo hanno fatto storcere il naso a Paolo Bonolis e Carlo Conti. Secondo qualcuno, però, le critiche verso i due sarebbero dovuto solo alla stima che il conduttore prova verso i suoi colleghi. Sarà davvero così?

In occasione del suo 80esimo compleanno Pippo Baudo aveva rilasciato una lunga intervista in cui, tra le altre cose, aveva attaccato la televisione di oggi e i suoi conduttori. L’uomo, infatti, se l’era presa in particolare con Carlo Conti e Paolo Bonolis.

Il primo sarebbe stato colpevole di proporre sempre gli stessi show (come Tale e Quale show); l’altro, invece, di condurre programmi caratterizzati da una cerca volgarità.

Paolo Bonolis ha più volte risposto a queste critiche e accuse e di recente anche Maurizio Costanzo aveva spezzato una lancia a suo favore. In queste ore, però, a commentare la vicenda è stato anche Giancarlo De Andreis, che ha voluto “difendere” Baudo.

Ecco le sue parole.

Paolo Bonolis: cosa c’è dietro le parole di Baudo?

Pippo Baudo non si fatto problemi, qualche giorno fa, a criticare pesantemente Carlo Conti e Paolo Bonolis. Mentre in molti hanno trovate le sue parole poco eleganti e molto aspre, però, in queste ore è stato Giancarlo De Andreis, giornalista, a svelare i retroscena sulle parole di Pippo.

“La critica è dovuta, per molti, alla grande stima che Pippo Baudo ha per i due colleghi ed è uno sprone a fare sempre meglio”.

si legge sul settimanale DiPiù Tv, nella rubrica “La tv vista da internet”. Sarà davvero così? Lo storico conduttore del Festival cerca di far puntare i suoi colleghi sempre al meglio?

Non è chiaro come stanno le cose ma, di certo, i programmi dei due conduttori attaccati, per quanto possano essere considerati sempre uguali o volgari, continuano ad avere un grandissimo successo!