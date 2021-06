obiettivo-idratazione:-30-idee-che-vi-salveranno-dall’afa

Quanta acqua si deve bere al giorno in estate e tutte le ricette per favorire l’idratazione e combattere il caldo, anche a tavola!

L’estate, il grande caldo e la conseguente perdita di liquidi corporei attraverso la sudorazione cambiano le regole: se durante tutto l’anno è consigliato assumere due litri d’acqua al giorno, in estate si sale a quota tre. L’idratazione è infatti il primo passo per contrastare il grande caldo e preservare le sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno per farci stare bene. Frutta, verdura, frullati e centrifugati ci consentono di incrementare la dose di liquidi assunta ogni giorno, fornendoci inoltre le vitamine e i sali minerali fondamentali per non avvertire la tipica spossatezza estiva. Ma cosa fare ancora di più per raggiungere l’obiettivo idratazione quotidiano?

Si parte dalla tavola! Riduciamo sale, cibi piccanti, fritti e troppo elaborati, privilegiamo pietanze crude o le cotture delicate capaci di preservare i liquidi naturalmente presenti negli alimenti. Abbiamo pensato a 30 ricette ricche di liquidi, vitamine e sali minerali, ideali per affrontare il caldo e favorire l’idratazione: pesca sciroppata con granita veloce, calamari saltati con anguria, anguria e lamponi con gelato allo yogurt, minestrone d’estate, zuppetta di albicocche con fragole e croccante di sesamo, crema di bietole e citronnette al tuorlo sodo, sorbetto di melone e zenzero, gelatina di mango e frutta fresca, tartare di pesche miste e yogurt alla menta, sorbetto di lamponi e pomodoro, spiedino di aragosta con Bloody Mary, macedonia speziata di zucchine e melone, centrifugato di frutta e sedano con anguria e melone, carpaccio con salsa di lamponi, insalata di melone bianco e giallo con feta, pappa al pomodoro, budino di mirtilli, vellutata di lattuga e fagottino di pesce, crema di peperoni arrosto e scarola, crema di avocado con melone, frullato di frutta e verdura con frollini al grana, centrifugato di verdure miste con panzanella, gazpacho, melone allo zenzero con frutti di mare, gelato al cocco e carpaccio di mango, tartara di cetrioli menta e yogurt, granita di pomodoro, calamari e zucchine, insalata di ananas, tacchino e more, crema fredda di carote e piselli e gazpacho di anguria, pomodori e mandorle.

Granita al cioccolato, cedro ghiacciato e foglie croccanti.