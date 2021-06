Love Is In The Air qual è il mistero su Serkan e il 19 agosto?

Figen racconta a Ayfer quello che è successo a Eda nell’episodio 16 della stagione 1. Fifi spiega di come Serkan abbia portato via l’amica come un principe azzurro. La zia, invece, crede che la nipote non debba essere salvata da nessuno. Nel frattempo Ayfer aggiorna la nipote: Melo lavorerà nella holding. È pazzesco: Eda è stata via due giorni e sono successe tantissime cose. Eda si guarda intorno. Fifi la prende in giro. Si sta sporgendo per vedere se arriva Serkan? Proprio così… Eda lascia un messaggio vocale a Serkan. Non ha bisogno che lui la vada a prendere. Andrà da sola al lavoro. Eda arriva in ufficio e cerca Serkan. Con imbarazzo si avvicina Engin (con le stampelle per una banale caduta). Serkan non verrà quel giorno. Tutti gli anni il 19 agosto Serkan si dilegua, sparisce. Nessuno sa perché. “Oggi è il no-Serkan-Day” dice Engin. Non sanno dove sia né cosa stia facendo. Solo Selin sa la verità. Preso atto di questa verità, Eda inizia a pensare cosa fare. La domanda è: in Love Is In The Air qual è il mistero su Serkan e il 19 agosto?

Love Is In The Air dove va Serkan il 19 agosto e perché non va a lavorare?

Serkan è in un posto mai visto prima. Sembra un locale precedentemente frequentato. Toglie i teloni bianchi da divani, sedie, da una libreria. C’è la polvere, come se nessuno ci abbia messo piede per tanto tempo. Serkan si guarda intorno… Non sappiamo esattamente dove sia, ma conosciamo il segreto di Serkan sul 19 agosto.

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere cosa succede nelle prossime puntate di Love Is In The Air.

Love Is In The Air, episodio 16: Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Nella puntata 18 della stagione 1 Serkan confessa a Eda cosa c’è dietro la sua assenza del 19 agosto. Bolat ha perso un fratello a cui era molto affezionato. Il 19 agosto il fratello gli ha regalato una chitarra e gli ha fatto fare una promessa: l’avrebbe suonata in un posto a noi ancora sconosciuto per tutti gli anni a venire, proprio quel giorno.