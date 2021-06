l’asl-cn2-piange-la-scomparsa-della-dottoressa-maria-cristina-frigeri

Spread the love

“La Dottoressa Maria Cristina Frigeri ci ha lasciati oggi, 18 giugno 2021. La Direzione Generale dell’ASL CN2 ricorda la sua passione, la sua costante presenza ed il suo impegno, spesi fino all’ultimo giorno, per i “suoi” ospedali“” così l’Asl piange la scomparsa della dottoressa, scomparsa recentemente.

Per molti anni ha diretto con competenza i presidi “Santo Spirito” di Bra e “San Lazzaro” di Alba, partecipando, fin dall’inizio e con grande entusiasmo, al progetto dell’Ospedale Unico di Verduno e, più recentemente, al trasferimento delle attività ospedaliere presso il presidio “Michele e Pietro Ferrero”.

“Tutti ricordano che Cristina è stata “stimolo”, “ascolto” e “parola” per colleghi e pazienti, senza risparmiarsi. – proseguono dall’Asl Cn2 –Non sarà facile pensare all’ospedale senza di lei, ma è anche per lei che spenderemo il nostro impegno nel servizio che offriamo, un impegno rivolto a tutti coloro che ne avranno bisogno. Insieme alla famiglia annunciamo che la Veglia Funebre si svolgerà domenica 20 giugno alle ore 21 ed il Funerale lunedì 21 giugno alle ore 10, entrambi presso la Parrocchia “Cristo Re” in Alba“.