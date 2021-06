Intergalactic avrà una seconda stagione?

Intergalactic 2 ci sarà?

Intergalactic 2 si farà? Si conclude lunedì 21 giugno su Sky Atlantic e Now la prima stagione di Intergalactic, avventura fantascientifica targata Sky Original.

Ideata da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie, Intergalactic è un adrenalico viaggio tutto al femminile ambientato nel 2143. Devastato dai cambiamenti climatici, il pianeta Terra è ridotto ad un ultimo avamposto: New London è una nuova città costruita su ciò che è rimasto della vecchia capitale ormai abbandonata.

Ash Harper (Savannah Steyn, al suo ruolo di debutto), la protagonista, è una coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica che si ritrova ingiustamente incarcerata per aver commesso alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio le compagne di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della Hemlock, la nave che le sta portando alla prigione.

Morto l’equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero – Arcadia – con la sua banda. Ash è l’unica che può portarle fin lì: cosa imparerà su di sé e sulle sue compagne di avventure?

Il cast di Intergalactic include Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a​​ Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

A metà tra un road trip spaziale simile a Guida galattica per autostoppisti e Orange is the new Black, Intergalactic è un progetto curioso e innovativo per Sky, che fino ad oggi non si era mai addentrato nel genere fantascientifico.

Ci sarà una seconda stagione? Al momento non giungono conferme da Sky, che ha lanciato la serie a fine aprile nel Regno Unito. Prima di ufficializzare la seconda stagione di Intergalactic, Sky vorrà prima valutarne l’andamento anche nei mercati esteri. Negli Stati Uniti, per esempio, la serie è disponibile su Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal che, come Sky, fa capo a Comcast.

Interpellato da DigitalSpy in merito al rinnovo della serie, l’attore Craig Parkinson (interprete del dottor Benedict Lee) ha detto: “C’è senz’altro un racconto più ampio che interessa questi personaggi. Credo che si possano esplorare molte linee narrative”. È dello stesso parere Savannah Steyn, che aggiunge: “Voglio sapere quello che succede dopo. Tutti i personaggi hanno affrontato delle evoluzioni importanti, sia dal punto di vista fisico, spirituale ed emotivo”.

Imogen Daines (Verona) ha rivelato che la prima stagione avrebbe dovuto contare dieci episodi anziché otto. “Stiamo stati chiusi anticipatamente a causa della pandemia” ha spiegato l’attrice, che ha aggiunto che la produzione aveva ultimato le riprese anche del nono episodio. “[I dirigenti] ci hanno detto che avrebbero usato l’ottavo episodio, e poi ci rimane il nono e un po’ del decimo già pronti se ci confermeranno per la stagione 2”.