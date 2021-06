in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-21-giugno:-fico:-“ora-il-salario-minimo-e-nuovo-alt-ai-licenziamenti”

“Se vinco farò un discorso da papessa: ecumenico, aperto a chiunque, prospettico, inclusivo. Se perdo di misura, beh ho dato l’anima e i risultati si saranno visti. Terzo, ma non ci voglio pensare proprio…”. Ora che sono le nove di sera e l’afa ha quasi vaporizzato Bologna, il Pd ha la vittoria in tasca ed […]

Allo sbaraglio Il governo di Bolsonaro non ha agevolato la didattica a distanza mentre il Covid-19 dilagava: nel 2020 1,38 milioni di giovani hanno lasciato gli studi per diventare prede dello sfruttamento minorile

Covid-19

Numeri mai così bassi nel 2021. Certo, la domenica non è statisticamente il migliore dei giorni per la lettura dei dati epidemiologici, tuttavia per trovare un numero di contagi e di morti simile a quello registrato ieri, bisogna tornare all’anno scorso. Nelle ultime 24 ore sono stati 881 i nuovi contagi Covid denunciati in Italia, […]

di Ste. Ca.