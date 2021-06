Futuro Conte, c’è il clamoroso annuncio: ecco quando allenerà di nuovo

Il futuro di Antonio Conte sembra essere già scritto. Intervistato su Rai Radio1, ha svelato cosa ha deciso di fare

Futuro Conte, ecco quando tornerà in panchina (Foto: Getty)

Sono passate ormai alcune settimane dalla notizia che ha destabilizzato completamente l’ambiente Inter: le dimissioni da parte di Antonio Conte. Dopo aver vinto lo Scudetto, il tecnico leccese non ha trovato la giusta intesa con la dirigenza per il progetto futuro. Complici le importanti difficoltà economiche dei nerazzurri, l’ex Chelsea ha deciso di cambiare aria.

Ora tutti si interrogano sul suo futuro. Sembrava essere vicinissimo alla panchina del Tottenham ma, dopo un ribaltone improvviso, alla fine gli Spurs hanno deciso di guardarsi altrove. Le principali squadre europee sono già sistemate e non sono alla ricerca di un altro allenatore, motivo per cui il suo destino sembra essere segnato.

Futuro Conte, le parole: “Mi fermo per un anno”

Anno di stop per l’ex Inter (Getty Images)

Il futuro di Antonio Conte non sarà in panchina. O almeno, non nel prossimo futuro. Come annunciato dal tecnico leccese ai microfoni di Rai Radio1, non c’è alcuna trattativa in corso per far sì che l’ex Inter torni ad allenare subito. “Saranno mesi utili per studiare. Vedrò calcio e cercherò di sfruttare al meglio questa situazione non voluta” ha spiegato, aggiungendo poi: “Utilizzerò questo tempo prezioso anche per stare di più con la mia famiglia e guardare calcio, che è in continua evoluzione“.

L’allenatore ha poi parlato del terribile episodio che ha visto protagonista Christian Eriksen: “Sono stati momenti orribili che purtroppo ho vissuto da solo. Vederlo con gli occhi sbarrati mi ha colpito in maniera profonda, sono stato malissimo. Gli auguro di stare sereno, il calcio viene dopo“.