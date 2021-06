Fedez: Mille è disco d’oro in dieci giorni

Uscito l’11 giugno, Mille è già un’istituzione dei tormentoni italiani. Con importanti traguardi raggiunti in pochissimo tempo, oggi è stato annunciato che il singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è disco d’oro a dieci giorni dalla sua uscita.

Mille è un successo ormai inarrestabile. A dieci giorni dal suo lancio e a una settimana dall’uscita del video ufficiale, il singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ha scalato le classifiche e ottenuto riconoscimenti quasi impensabili in così poco tempo.

Ad aggiungersi ai numerosi traguardi ottenuti con mille, si è aggiunto oggi anche il Disco d’oro, lanciando così la hit nell’olimpo dei tormentoni estivi.

Mille: Disco d’oro in tempi record

Mille è uscita da una settimana, ma sembra di averla sentita da chissà quanto, tante sono le volte che si ha avuto modo di ascoltarla. È impossibile infatti, non conoscerne almeno il ritornello: anche non intenzionalmente, per forza di cose si è incappati in questi giorni in un passaggio alla radio, alla tv, o in una condivisione sui social.

Leggi anche: Fedez, si pente e chiede perdono alla Michielin

Proprio per il grande consenso e per l’enorme successo in costante crescita di questo singolo, Mille ha raggiunto e superato il numero di copie vendute necessarie a ricevere il Disco d’oro, che per quanto riguarda i singoli è di 35000 copie vendute.

Un riconoscimento che è stato ottenuto ad una decina di giorni dalla sua uscita: se non è un record, ci è sicuramente andato molto vicino.

I successi di Mille

Già dalla sua uscita, Mille non ha fatto che scalare classifiche e acquisire sempre più consensi tra il pubblico, social e non.

A cominciare dal video ufficiale, uscito su YouTube da appena una settimana e che ad oggi ha superato i nove milioni di visualizzazioni, a dispetto del Codacons che lo vorrebbe fuori dal web per una presunta pubblicità occulta.

In testa alla classifica dei singoli più ascoltati in Italia, ieri Fedez ha annunciato che la sua canzone, cantata con Achille Lauro e Orietta Berti, è entrata alla posizione numero 117 delle top 200 di Spotify Global Charts.