Elite: due dei protagonisti più amati potrebbero lasciare la serie

Elite 5: due tra i protagonisti potrebbero non tornare

Elite 5: due tra i protagonisti potrebbero non tornare. Il 18 giugno è approdata su Netflix la quarta stagione di Elite. A Las Encinas ci sono stati grandi cambiamenti, dato che a prendere il comando dell’istituto è un uomo d’affari pronto a riportare in auge la buona reputazione della scuola. Con lui sono giunti anche i suoi tre figli, Patrick, Mencia e Ari, i quali a loro volta hanno cambiato gli equilibri del gruppo costituito dagli studenti che abbiamo imparato ad amare nel corso delle prime tre stagione.

ATTENZIONE: quello che segue contiene spoiler del finale della quarta stagione di Elite e include grossi spoiler su tutto quello che succede. Se non avete ancora concluso la visione della quarta stagione o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura. Se invece volete scoprire come finisce Elite 4, qui troverete tutta la trama completa.

Elite 5: Guzman e Ander non tornano? Nel finale di Elite 4 le coppie che più abbiamo amato purtroppo scoppiano. Tra questi anche gli Omander, che sembravano invece avere un destino diverso. Ander decide di lasciare Omar nonostante, come gli dice, lo amerà per sempre. Ha infatti bisogno di esplorare la sua sessualità e di vivere la vita fino in fondo, senza sentirsi vincolato alla sua relazione amorosa. Per questo decide di partire e girare il mondo: era qualcosa che già gli ronzava in testa alla fine dell’anno prima (durante lo speciale ne fa ancora menzione), ma era rimasto a Madrid per amore di Omar. Quest’ultimo, che si avvicinerà a Patrick, gli rivela che comunque lotterà per il loro amore ma che nel frattempo entrambi potranno conoscere altre persone.

L’indomani Ander partirà, salutando Samu, Rebe, e tutti i loro amici. Non si incamminerà da solo: al suo fianco ci sarà Guzman. Neanche il ragazzo infatti rimane a Las Encinas, ma per un motivo molto più grave. Il ragazzo infatti insegue Armando e durante una lotta furiosa, si difende prendendo in mano una delle pistole lanciarazzi usate per lo spettacolo di fuochi d’artificio e colpisce Armando alle spalle, uccidendolo. Successivamente, Guzman confessa a Rebe e Samu quello che è successo: i due lo persuadono a non raccontare la verità agli inquirenti, e lo aiutano a sbarazzarsi del cadavere.

Per mettersi al riparo dalle eventuali implicazioni dell’indagine su Armando, Guzman decide di partire insieme ad Ander per stare alla larga da Madrid.

Questo vuol dire che Guzman e Ander non tornano in Elite 5? Sembra molto probabile questa ipotesi, visto che tutti i personaggi che nella serie hanno lasciato la città non sono tornati nelle stagioni successive. È il caso appunto di Christian, Nano, Lu, Nadia, Carla. Persino Valerio (che teoricamente è ancora in città) non compare più. La fuga di Guzman fa pensare anche a un possibile ricongiungimento con Nadia (ovviamente è un’ipotesi più sperata che veritiera). Dal momento che non è più vincolato alla Spagna, potrebbe benissimo raggiungere Lu e Nadia a New York. In questo modo non ci sarebbe più il problema della lontananza.

Ovviamente non è confermato l’addio di Miguel Bernardeau e Aron Piper (Guzman e Ander), perciò bisogna attendere un’ulteriore conferma o smentita in merito.

