Elezioni Roma, Gualtieri vince le primarie: è lui il candidato del centrosinistra

Roberto Gualtieri ha battuto tutti. Come da pronostico. L’ex ministro all’Economia ha ottenuto il 61,5% delle preferenze. Staccando di netto i suoi sei rivali. Una partecipazione, secondo gli organizzatori altissima che ha visto alle urne circa 45mila elettori.

LETTA: PARTECIPAZIONE FORTE, AVANTI COSÌ

«Oggi è veramente una grande festa di democrazia e partecipazione. Abbiamo dati di grande affluenza. Vedo molta partecipazione sia a Roma che a Bologna e per noi questo è un grande stimolo. Il popolo democratico e progressista c’è e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, che ha votato al gazebo di piazza S. Maria Liberatrice a Testaccio per le primarie a sindaco di Roma. Per Letta quella di oggi è «una festa di popolo e una grande responsabilità» da portare avanti con «grande impegno». Quanto a Bologna, ha precisato: «nessuno sconquasso interno. Bologna e Roma sono due situazioni diverse ma il metodo è quello giusto».

CHI E’ ROBERTO GUALTIERI

Per l’ex ministro dell’Economia, europeista convinto, l’esperienza nell’esecutivo è arrivata con il Conte bis. Tifosissimo della Roma, che sembra un dettaglio ma a Roma non lo è, e professore ordinario di Storia Contemporanea all’Università La Sapienza. Dopo una partenza un po’ fredda la competizione elettorale lo sta facendo sciogliere sempre più. Già eurodeputato nel 2009 e nel 2019. Oltre alla politica ama lo sport, la musica (suona benissimo la chitarra) e se gli si chiede una qualità risponde sicuro: “Concreto”.

GIALLO CAUDO

L’ex assessore della giunta Marino, Giovanni Caudo, però non ci sta e contesta il voto: alle urne sono andati 35mila elettori, non 45mila.

