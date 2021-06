egitto,-due-influencer-di-tiktok-condannate-per-“tratta-di-esseri-umani-e-dissolutezza”

IL CAIRO – La giustizia egiziana ha condannato a sei e dieci anni di carcere due influencer per “tratta di esseri umani” e “dissolutezza” dopo la trasmissione di video pubblicati sulle applicazioni TikTok e Likee. Lo si è appreso oggi da avvocati. Il tribunale penale del Cairo “ha condannato Mawada al-Adham a sei anni di carcere” appellabili e Haneen Hossam “a dieci anni” – definitivi dato che si trova in contumacia – per “tratta di esseri umani”, “corruzione della vita familiare e istigazione alla dissolutezza”.

Condannate nel luglio 2020 a due anni, le influencer erano state assolte in appello da parte delle accuse a gennaio. Entrambe sono state condannate anche a pagare 200mila sterline egiziane (10.735 euro) di multa. Inoltre tre uomini, giudicati colpevoli di complicità con Adham, sono stati condannati alla sua stessa pena. Nei “video pubblicati sugli account TikTok e Likee” delle due influencer compaiono “due giovani ragazze minorenni”, prova della loro colpevolezza secondo le autorità egiziane.

Sospettata di induzione alla prostituzione, Hossam era stata arrestata nell’aprile 2020 dopo aver pubblicato un video che annunciava ai suoi 1,3 milioni di abbonati che le ragazze potevano fare soldi lavorando con lei sui social media.

Al-Adham era stata arrestata un mese dopo dopo aver pubblicato video satirici. Le due ragazze sono tra la decina di influencer arrestati dal 2020 per aver minato la moralità nel Paese islamico. L’8 giugno scorso Rinad Imad, un’altra influencer, è stata condannata a tre anni di carcere e 100.000 sterline egiziane (5.367 euro) di multa per “indecenza” e “indebolimento dei valori della società”, ha segnalato il sito del quotidiano statale Al-Ahram.