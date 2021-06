Cucinare un menù sano e gustoso? Si può, con gli elettrodomestici giusti

Cucinare in modo sano e gustoso un menù completo in contemporanea dimezzando i tempi con il supporto di un assistente virtuale è possibile: conosciamo il piano a induzione e il forno a vapore linea MYTHOS FRANKE.

Immagina di poter cucinare piatti gustosi senza aggiungere grassi, non pulire il forno oppure avere un assistente personale ai fornelli dispensatore di preziosi consigli. Non sarebbe un sogno fantastico? Se poi si aggiunge anche il design contemporaneo e la qualità pluriennale di un brand consolidato, allora il gioco è fatto. Un quadro assolutamente possibile grazie alla linea MYTHOS creata da FRANKE, che ho avuto l’opportunità di vedere in azione nell’elegante showroom a Milano.

Spontaneo e professionale come sempre, Maurizio Rosazza Prin ha presentato il forno Full Steam e il piano a induzione, elettrodomestici a incasso di ultima generazione, in uno show cooking coinvolgente. Noto sui social come Chissenefood, lo chef medaglia d’argento alla seconda edizione di Masterchef Italia è riuscito con facilità a conquistare l’attenzione cucinando sul momento piatti come l’originale risotto al miso, le deliziose quiche con miso, asparagi e sambuco, la tenera trota salmonata e uno spettacolare arrosto di verdure. Andiamo nel dettaglio per conoscere meglio questi due grandi alleati della nostra cucina del futuro.

Piano a induzione Mythos

Quello che mi ha colpito del piano a induzione Mythos è stato il prezioso alleato di ogni aspirante chef: selezionando la funzione Cookassist, il piano assiste nella realizzazione di 63 ricette automatiche, guidando la cottura per carne, pesce, verdura, minestre e zuppe, dessert, uova, formaggio, pasta, riso e bevande. Dopo aver selezionato la pietanza che si intende cucinare, basta inserire le informazioni relative allo spessore, selezionare la zona di cottura e appoggiare il tegame: tutto il resto lo fa il piano. Per non porre limiti alla creatività – e per velocizzare i tempi – è possibile avviare fino a 4 cotture Cookassist contemporaneamente o combinarne l’utilizzo con le cotture tradizionali. La comunicazione avviene tramite il doppio display LCD con slider centrale, che guida nella realizzazione dei piatti fin dall’accensione, permettendo di selezionare facilmente con un semplice tocco la zona di cottura da utilizzare e la potenza da impostare da 1 a 18 (con indicazione della tipologia di cottura per la quale la potenza selezionata è consigliata). Grazie alla possibilità di programmare il tempo di cottura, il piano si spegne automaticamente a cottura terminata, avvertendo con un segnale acustico che il tempo è esaurito e il piatto pronto per essere portato a tavola. A prima vista, si aggiunge un design high-tech con effetto 3D: un’estetica dal gusto eccelso e dal look moderno, esaltata da una tecnologia profondamente intuitiva che assiste in tutti i passaggi nella realizzazione di molteplici ricette. Sono disponibili due modelli che presentano 8 zone di cottura, doppio display LCD touch control, 63 ricette automatiche, zonaFlex Pro e zona French Plaque: cucinare non è mai stato così semplice e intuitivo.

Mythos vanta anche l’innovativa zona Flex Pro, grazie alla quale è possibile utilizzare il piano come se fosse un’unica ampia zona di cottura sulla quale posizionare pentole di diverse forme e dimensioni. A questa opzione si aggiunge anche quella French Plaque, grazie a questa funzione il piano cottura viene diviso in quattro zone differenziate attivate insieme ad una potenza stabilita. In base ai piatti che si desidera preparare, si possono spostare le pentole da una zona all’altra, continuando la preparazione contemporaneamente ma adattando la temperatura in ogni singola zona. Disponibile in due dimensioni – 77 cm o 65 cm – il nuovo piano a induzione Mythos permette di limitare la potenza massima (a 2,5 kW, 4,0kW, 6,0kW o 7,4 kW) in modo da adattarla al proprio contatore ed evitare sovraccarichi.

Il commento di Maurizio Rosazza Prin: “Fra tecnologia che avanza e voglia di stare insieme e magari condividere del buon cibo, non può mancare il piano ad induzione Franke, alleato perfetto di ogni appassionato di cucina e di design, come me. Indispensabile per sperimentare e creare mille preparazioni, perché non pone limiti alla creatività e permette di velocizzare i tempi grazie alla funzione, altamente professionale, Cookassist.”

Piano Mythos FMY 808 I FP BK