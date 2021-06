tre-salse-e-tre-frullatori-ad-immersione-per-prepararle

Il frullatore ad immersione, meglio noto come minipimer, è un must have in cucina. Se non ne avete già uno, fate subito la vostra scelta!

Il frullatore ad immersione, noto ai più come minipimer, è uno di quei piccoli elettrodomestici indispensabili in cucina.

Può frullare frutta, verdure, zuppe, erbe, legumi, formaggi e tanto altro ancora. Non potete non averne uno.

Vi proponiamo tre ricette per l’estate e anche tre frullatori ad immersione selezionati per voi su Amazon.

Tre salse per l’aperitivo da fare col frullatore a immersione

Abbiamo pensato di proporvi le ricette di tre salse cult, perfette da spalmare sulle bruschette o per accompagnare un pinzimonio di verdure.

La maionese è la regina assoluta delle salse e fatta in casa è molto più buona. Vedrete che in pochi minuti è pronta utilizzando un solo accessorio e tre ingredienti.

L’hummus è la crema mediorientale a base di ceci conosciuta e amata in tutto il mondo, buonissima consumata da sola come secondo, ma ottima anche spalmata anche sul pane, le piadine e i crostini.

Infine la salsa di peperoni che in estate vi suggeriamo sul pane abbrustolito da accompagnare ad una birra ghiacciata nell’ora dell’aperitivo.

Come fare la maionese con il frullatore ad immersione

Versate 1 uovo, 210 ml di olio di semi di girasole, 15 ml di succo di limone e un pizzico di sale nel bicchiere del frullatore e poi immergete completamente il minipimer nel boccale fino a toccare il fondo.

Azionate e non fate movimenti fino a quando il composto non inizierà a montare ai lati.

Poi alzate e abbassate il minipimer finchè la maionese sarà densa e cremosa.

Potete aromatizzarla con delle erbe aromatiche e utilizzarla per accompagnare tantissime pietanze.

Come fare l’hummus con il frullatore a immersione

Sciacquate molto bene 300 g di ceci cotti conservati in barattolo.

Frullateli con un cucchiaio di tahina, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale, uno spicchio d’aglio se vi piace e poca acqua.

Se necessario aggiungere altra acqua o olio per rendere la salsa più cremosa.

Servitela spolverizzando la superficie con la paprika.

Come fare la salsa di peperoni con il frullatore a immersione

Frullate nel bicchiere del minipimer un peperone giallo, o rosso, grigliato, uno spicchio di aglio, del prezzemolo, una manciata di capperi e dell’olio extravergine di oliva.

Per rendere la salsa più cremosa potete aggiungere della ricotta e se invece la preferite più saporita il tonno sott’olio.

Tre frullatori ad immersione selezionati per voi su Amazon

A questo punto non resta che scegliere il frullatore ad immersione più adatto a voi.

Ve ne proponiamo tre, tutti molto efficaci, con le stesse funzioni, ma diversi prezzi e accessori.

Vi suggeriamo di scegliere in base all’uso che ne farete. Se dovete solo frullare va benissimo un prodotto molto semplice, ma se volete anche montare, tritare e schiacciare le verdure allora optate per qualcosa di più professionale.

Kenwood HDP404WH – 74,99 €

Questo frullatore tritatutto Kenwood HDP404WH ha delle lame che si muovono lungo 3 diverse traiettorie e il motore da 800 W è in grado di gestire anche gli ingredienti meno morbidi da frullare.

Ha un’impugnatura ergonomica di Suregrip, un materiale che assicura una presa solida anche con le mani bagnate o scivolose.

La velocità di lavorazione è variabile fino al turbo e in dotazione ci sono accessori molto utili in cucina come lo schiacciaverdure in metallo, una frusta a filo in acciaio inox e un bicchiere graduato da 0.75 ml con coperchio e manico

Bosh MSM6B150 CleverMixx – 16,38 €

Il frullare Bosh MSM6B150 CleverMixx ha un motore da 300 Watt, è facile da utilizzare, molto efficiente ed economico, ma non ha nessun accessorio in dotazione se non il bicchiere graduato.

Se avete bisogno solo di frullare pochi ingredienti va più che bene.

Moulinex DD6558 – 34,43 €

La combinazione delle 4 lame in acciaio inossidabile garantisce al frullatore Moulinex DD6558 risultati straordinari con ogni ingrediente.

Ha 10 diverse velocità regolabili non stop + turbo, una protezione antischizzi e l’impugnatura antiscivolo.

Tra gli accessori una frusta, un bicchiere e un tritatutto.