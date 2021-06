Snowfall avrà una quinta stagione

Snowfall 5 si farà

Snowfall 5 ci sarà. Lo scorso 23 marzo la rete via cavo FX ha annunciato il rinnovo per la quinta stagione della serie creata John Singleton, celebrato regista scomparso nell’aprile di due anni fa, insieme ad Eric Amadio e allo showrunner Dave Andron.

La quarta stagione, trasmessa su Fox nel nostro Paese a partire dal 18 aprile, non sarà l’ultima per l’epopea della droga con protagonista Franklin Saint.

“Snowfall è diventata una delle migliori serie drammatiche in televisione, la sua qualità e la crescita del pubblico è un risultato notevole per una serie tv giunta alla sua quarta stagione”, ha dichiarato Eric Schrier, presidente di FX Entertainment. “Questa serie deve la sua eccellenza al fantastico team dietro a Snowfall, al suo co-creatore John Singleton e al co-creatore/showrunner Dave Andron e ai produttori esecutivi Walter Mosley, Leonard Chang e Tommy Schlamme. Damson Idris e il nostro intero cast continuano a dare interpretazioni eccezionali ogni episodio”.

Damson Idris interpreta Franklin Saint in una scena di Snowfall 4. Credits: YouTube/FX.

Nella quarta stagione di Snowfall, ambientata nel 1985, gli affari vanno a gonfie vele grazie all’esplosione dell’epidemia di crack negli Stati Uniti. Sebbene il neo-rieletto presidente Ronald Reagan sostenga che gli Stati Uniti abbiano di fronte a loro un nuovo periodo di prosperità, la situazione è tragicamente diversa per le strade di South Central, uno dei quartieri più poveri di Los Angeles.

Franklin Saint (Damson Idris) e il suo gruppo di spacciatori stanno beneficiando enormemente della crescente ondata di dipendenza, ma presto scopriranno che la fortuna negli affari ha un prezzo e toccherà da vicino il quartiere che amano e che hanno lottato per difendere. Ai piani alti c’è agitazione: alla CIA si inizia a temere che qualcuno dell’Intelligence potrebbe essere implicato nella diffusione del crack tra gli abitanti dei quartieri a più basso reddito.

Completano il cast principale della serie Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Amin Joseph e Angela Lewis.

Attualmente non è stata diffusa una data di esordio per la quinta stagione di Snowfall, che dovrebbe esordire, salvo cambi di programma, nel corso del 2022 su FX e Hulu negli Stati Uniti, e su Fox in Italia.