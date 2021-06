serena-rossi,-nuovo-progetto-televisivo-con-la-rai:-tutte-le-anticipazioni

La Rai ha in mente un nuovo progetto lavorativo per Serena Rossi. Andiamo a vedere in cosa sarà impegnata l’amatissima attrice napoletana.

L’attrice napoletana in uno scatto sui social (Instagram)

L’ultimo anno lavorativo di Serena Rossi è stato ricco di successi e la Rai è pronta a premiare l’attrice napoletana. Dopo le diverse performance tra cinema, fiction e programmi televisivi l’attrice è pronta a dedicarsi ad un nuovo progetto. Quindi non solo la seconda stagione di ‘Mina Settembre‘ e la ‘Canzone Segreta‘, la Rossi potrebbe tornare con una nuova fiction intitolata ‘La Sposa’.

Infatti il nuovo progetto televisivo potrebbe andare in onda durante la prossima stagione televisiva. La sposa in questione si troverà costretta ad un matrimonio combinato con un uomo che in realtà non ama. L’uomo in questione sarà interpretato da Giorgio Marchesi. In questi giorni i due attore si trovano sul set per realizzare le puntate della nuova fiction targata Rai. Andiamo quindi a vedere cast e tutte le anticipazioni.

Serena Rossi torna con ‘La Sposa’: cast e anticipazioni

L’attrice sul proprio profilo Instagram (via screenshot)

Come abbiamo anticipato nella nuovissima fiction ‘La Sposa’, Serena Rossi si troverà invischiata in un matrimonio combinato. Ovviamente la nuova serie sarà ambientata tra gli anni ’50 e ’60, riportando il telespettatore indietro nel tempo. A quei tempi, anche in Italia, il fenomeno era piuttosto comune, specialmente nelle regioni del Sud Italia. Quindi Serena sarà la protagonista di questo matrimonio non voluto dalla donna.

Non si ferma quindi la Rossi pronta a diventare la grande protagonista delle reti Rai. Il suo personaggio, stavolta, sarà affiancato dall’attore Giorgio Marchesi. L’attore interpreterà un uomo del Nord a cui verrà promesso la ragazza, con i genitori che combinano un matrimonio per meri fini economici. Questo quindi è solo l’ultimo impegno di Serena, pronta a tornare anche con la Canzone Segreta e Mina Settembre nel palinsesto Rai 2021-22.