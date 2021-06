Seaside Hotel 4 ci sarà su Tv2000?

Seaside Hotel 4 quando in onda in Italia?

Quando torna Seaside Hotel 4 in Italia? Si conclude domenica 20 giugno la programmazione della terza stagione dell’elegante serie danese in costume. Gli ultimi due episodi del period drama prendono il via a partire dalle ore 21:25 su Tv2000, ma quando continuano con le stagioni successive?

Sappiamo che la serie ideata da Stig Thorsboe e Hanna Lundblad attualmente è rinnovata fino alla nona stagione, in arrivo in Danimarca su TV2 nel corso del 2022. Non conosciamo invece i dettagli su un’eventuale data di messa in onda degli episodi della quarta stagione, attualmente inediti in Italia.

Noi di Tvserial.it abbiamo appreso infatti dall’emittente della Cei che non è ancora stata prevista la programmazione delle stagioni successive della serie tv.

continua a leggere dopo la pubblicità

Questo non significa però che i nuovi episodi non arriveranno in Italia, ma soltanto che potrebbero volerci alcuni mesi prima del loro debutto. Restando quindi in attesa di nuove comunicazioni ufficiali dalla rete, ci auguriamo di rivedere presto le stagioni successive di Seaside Hotel!

Seaside Hotel 4 trama e anticipazioni

Seaside Hotel Serie Tv Credits: Tv2000

Ispirata allo stile di vita degli alberghi estivi del secolo scorso, la serie è ambientata in un periodo storico denso di avvenimenti che si ripercuoteranno nei decenni futuri. Nella quarta stagione ci troviamo nel 1931. Il mondo risente ancora del crollo, ma è pronto a ripartire più forte di prima!

Seaside Hotel 4 puntate, quante sono

Quante sono le puntate della quarta stagione? Continua con sette nuovi episodi il quarto capitolo della serie televisiva danese che segue le vicende degli ospiti e dello staff di un piccolo hotel marittimo sulle dune sabbiose del Mare del Nord.

Seaside Hotel 4 cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Chi ci aspettiamo di rivedere nel cast della quarta stagione? Tra i protagonisti principali della serie tv in costume tornano Morten Hemmingsen nei panni di Morten Enevoldsen, Amalie Dollerup in quelli di Amanda Madsen/Berggren.

Accanto a loro Bodil Jørgensen è Molly Andersen, Ulla Vejby è Edith Merete mentre Rosalinde Mynster interpreta Fie Kjær/Enevoldsen. Con loro ci sono anche Merete Mærkedahl nel ruolo di Otilia, insieme a Ena Spottag nella parte di Kokkepige Martha e Lars Ranthe in quella di Grosserer Georg Madsen.

Seaside Hotel in streaming, dove vederla?

Al momento gli episodi di Seaside Hotel non sono disponibili in streaming in Italia.