I pomodori verdi fritti sono una ricetta divenuta famosa grazie all’omonimo film di di Jon Anvet “Pomodori verdi e fritti alla fermata del treno” del 1991. È una preparazione tipicamente americana: la tradizione vuole che i pomodori fritti siano accompagnati con una salsa a base di latte, tipica del Sud degli States, e dei panini farciti con pancetta e lattuga. La ricetta tradizionale prevede inoltre che siano fritti nel grasso di pancetta.

La prima testimonianza di un pomodoro fritto proviene da un documento italiano, tuttavia la tradizione ha voluto che questa ricetta si radicasse negli Stati Uniti, infatti la ricetta dei pomodori fritti apparve per la prima volta su Housekeeping in the Blue Grass: A New and Practical Cook Book, pubblicato per la prima volta nel 1875 e ristampato nel 1904.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

3 Pomodori verdi

1/2 tazza Farina

1/2 tazza Farina di mais

1 Uovo

1/2 tazza Latte

1/2 cucchiaino Sale

q.b. Olio Di Semi Di Mais per friggere

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei pomodori verdi fritti, lavate e affettate i pomodori.

Conditeli con un pizzico di sale e fateli riposare sopra un piatto in modo che l’acqua in eccesso venga via.

Successivamente asciugateli con della carta da cucina.

In una terrina rompete l’uovo e sbattetelo insieme al latte.

Prendete una fetta di pomodoro per volta e infarinatela, successivamente passatela nella pastella di uova e latte e infine passatela nella farina di mais. Procedete così per tutte le fette di pomodoro.

Scaldate l’olio per friggere in una padella dai bordi alti.

Friggete i pomodori verdi per una paio di minuti fino a quando non risulteranno dorati.

Servite i pomodori verdi e fritti ancora caldi.