Paolo Bonolis: chi è la sua prima moglie?

Oggi Paolo Bonolis è felicemente sposato con Sonia Bruganelli, dalla quale ha anche avuto tre bellissimi bambini. Prima di lei, però, il conduttore era convolato a nozze con Diane Zoeller, affermata psicologa statunitense. Ma chi è la donna che aveva rubato il cuore del conduttore?

Prima di conoscere Sonia Bruganelli Paolo Bonolis ha avuto varie storie. Dal 1992 al 1995 il popolare conduttore è stato legato con Laura Freddi, bellissima showgirl con cui ad oggi Bonolis e la compagna sono in ottimi rapporti.

In passato, però, l’uomo è anche stato legato a Diane Zoeller, psicologa americana che conobbe quando era ancora giovane e non troppo famoso. All’inizio degli anni ’70, così, Paolo si lasciò andare a questo amore passionale che, a quanto pare, fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Nel 1983, poi, i due si sposarono mettendo al mondo poco dopo i primi due figli del conduttore. Ma che fine ha fatto la Zoeller?

Diane Zoeller: chi è la prima moglie di Bonolis?

Paolo Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller per 5 anni ma poi il rapporto tra i due si è incrinato e la coppia ha deciso di dirsi addio. A quanto pare, però, i due sono rimasti molto uniti, soprattutto per il bene dei figli che, all’epoca della separazione, erano molto piccoli.

Come ha spesso rivelato lo stesso Paolo quello tra lui e la donna è stato un rapporto davvero importante ma anche doloroso. Dopo la separazione, infatti, Stefano e Martina sono rimasti negli Stati Uniti con la madre, crescendo lontano dal conduttore.

“Io ero molto giovane, ebbi il primo figlio che avevo 23 anni e, quindi, ero anche nella difficoltà di gestire l’importanza di essere padre e di essere marito. A quell’età, tendenzialmente dici più io che noi”.

ha rivelato Paolo in un’intervista di qualche tempo fa, in cui ha ammesso che avrebbe voluto essere più presente come padre.

Oggi, però, l’uomo è un genitore molto interessato alla vita dei suoi figli; non solo Adele, Davide e Silvia (avuti da Sonia Bruganelli) ma anche per i due avuti dalla Zoeller con cui, di recente, è apparso in alcune foto scattate al matrimonio della sua secondogenita Martina.

