maurizio-costanzo-diretto-sul-flop-di-simona-ventura-a-game-of-games-“non-so-cosa-potrebbe-fare-per-…”

Simona Ventura non sta trascorrendo giorni sereni, prima il flop a Game of games dove non è riuscita a convincere il pubblico, poi, qualche giorno fa, ha postato una foto sul web senza filtri ed è stata massacrata sui social per i numerosi ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta secondo il popolo del web e che le sono stati attribuiti, causa per i follower di un gonfiore facciale esagerate sia per le sopracciglia ritenute da tanti bruttissime.

Insomma, un periodo non proprio sereno ma Simona Ventura ha dimostrato in tante occasioni di essere una donna molto forte che trae tanta energia dalla sua bellissima famiglia composta dai tre figli, Giacomo Nicolò e Caterina, dal suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi e anche dal suo ex marito Stefano Bettarini e dalla sua compagna, Nicoletta Larini che l’ha difesa a spada tratta quando sui social l’hanno attaccata e offesa per la foto senza filtri.

Maurizio Costanzo dice di Simona Ventura: “La vedevo bene all’Isola dei Famosi, magari un giorno tornerà alla conduzione”

Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti cura una rubrica dove i telespettatori gli pongono domande e gli chiedono pareri su trasmissioni televisive e su personaggi pubblici.

Maurizio Costanzo è sempre pronto a dire la sua con estrema schiettezza e sincerità e questo il pubblico lo apprezza molto perchè riesce sempre a fare un’analisi, su trasmissioni e / o persone, dall’alto della sua esperienza, molto asciutte e schiette.

Qualche giorno fa, una lettrice gli ha chiesto un parere su Simona Ventura e sul flop del suo ultimo programma Game of games.

Maurizio Costanzo ha commentato così: “La vedevo bene all’Isola dei Famosi e a Quelli che…Il calcio: chissà che un domani non torni a farli…”

Maurizio Costanzo ha belle parole per Simona Ventura

E poi Maurizio Costanzo ha detto di Simona Ventura: “E’ una brava conduttrice, ma dovrà rivedere qualcosa sul suo futuro in Tv … Di certo è brava e non le si può dire niente, dovrà solo rivedere qualcosa sul suo futuro Televisivo…”

Ma poi ha anche aggiunto che è difficile darle dei consigli: “Non so cosa consigliarle per tornare all’antico splendore”.

Simona Ventura ha avuto negli anni tantissime soddisfazioni dai programmi che conduceva e per tanto tempo è stata sulla cresta dell’onda tanto che veniva definita, con simpatia e affetto, SuperSimo.

