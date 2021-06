mara-venier-scoppia-in-lacrime-a-domenica-in

Spread the love

È ormai noto che, purtroppo, Mara Venier abbia passato un brutto periodo. Era addirittura incerto il fatto che potesse tornare a condurre tranquillamente Domenica In. Oggi, invece, Mara era presente a Domenica In e non ha avuto problemi a mostrare la sua sincera emozione.

Mara Venier è tornata oggi a condurre Domenica In. La storica conduttrice ha vissuto una situazione molto brutta per una disavventura medica.

Infatti, fino a poco tempo fa, la Venier non era certa di tornare a condurre – almeno nel breve termine – il programma in onda la domenica su Rai 1: Domenica In.

Ormai volto a cui tutti sono affezionati, Mara Venier ama il suo lavoro e il suo posto in Rai e nel programma. Purtroppo, un intervento ai denti le aveva letteralmente “bloccato la faccia”.

Durante un’intervista Mara Venier aveva spiegato che, anche se tornata a casa dall’ospedale, la sua ripresa era davvero lenta e il dolore insopportabile.

Fortunatamente, ora, zia Mara può dirsi guarita, motivo per cui oggi è tornata con estrema gioia e visibilmente commossa a condurre Domenica In.

Mara Venier torna a Domenica In e si commuove: “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini”

Oggi è andata in onda la puntata di Domenica In, nella quale era già stato detto sarebbe tornata Mara Venier. Infatti, dopo un periodo di insicurezza dovuta da una lenta ripresa dopo la disavventura medica che l’ha vista protagonista, non era certo che tornasse questa domenica.

Immaginabile che sarebbe stata felice di tornare, ma ha sorpreso tutti la sincera emozione che la conduttrice ha mostrato in diretta.

Infatti, appena ha avuto inizio la puntata di oggi, Mara Venier non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere, dopo che la voce tremolante annunciava un suo probabile “lasciarsi andare all’emozione”.

Alle parole della conduttrice, è seguito uno brano suonato spontaneamente per “accompagnare” l’emozione di Mara; il brano in questione? Eh…già di Vasco Rossi.

Se non è stato possibile seguire Domenica In, la puntata è interamente disponibile su RaiPlay. Intanto, di seguito, una parte del sentito discorso della conduttrice: