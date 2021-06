madame:-violata-la-sua-privacy-si-sfoga-sui-social

Una bufera social al tweet di Madame che si era sfogata dopo essere stata interrotta da alcuni non-fan per una foto mentre era a cena con la famiglia. Alcune ore dopo la cantante è intervenuta di nuovo per fare chiarezza.

Madame al centro delle polemiche a causa di un suo sfogo su Twitter, frainteso e ampiamente criticato sui social: “Se non hai ascoltato il disco, se non hai preso il CD o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto”.

La cantante ha risposto dalle sue Instagram stories alle polemiche che la accusavano di essere disponibile soltanto con un pubblico pagante.

La risposta di Madame

Madame ha specificato in primo luogo che il ristretto numero di caratteri disponibili per un tweet ha fatto sì che il suo pensiero venisse limitato e lasciato in balìa di fraintendimenti, come poi è stato.

In secondo luogo, la cantante ha spiegato che il legame fan-artista è sacro e del tutto personale, che sia una persona che sa a memoria tutta la discografia di un musicista, o che sia stata colpita da una singola parola.

Dopodiché, ha voluto concentrarsi su di un concetto ancora più importante che è quello dell’educazione, elemento alla base del rispetto per chiunque, dato che, come spiega lei stessa, nessuno interromperebbe una persona mentre sta mangiando con la propria famiglia:

“Io penso e sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare, perché è un momento così intimo quando una persona sta con la sua famiglia, che è veramente poco rispettoso interromperlo. Io in quel momento è evidente che non stia lavorando, è evidente che non sia Madame, ma in quel momento io sia figlia di mia madre, sorella di mio fratello, figlia di mio padre e zia di mia nipote. Non sono Madame in quel momento ragazzi. Non sono Madame soprattutto se non mi segui, soprattutto se non mi ascolti.”

L’episodio scatenante

Madame è anche voluta tornare sull’episodio vissuto in prima persona che l’avrebbe portata poi a sfogarsi su Twitter.

Come ha spiegato lei stessa nelle sue Instagram stories, la cantante si trovava a cena con la propria famiglia quando delle persone che si sono dette assolutamente non interessate alla sua musica, hanno voluto comunque una foto con lei perché si ricordavano di lei durante lo scorso Sanremo:

“Un fan me lo fa sapere che è un fan. Ci tiene a dirmi cosa l’ha colpito, ci tiene a dirmi “ho preso il biglietto del disco”, “che bello il tuo ultimo singolo”, che c’è un rapporto tra me e lei. Un non-fan, ironia della sorte, ci tiene a dirmi che non mi segue, ed è quello che mi è successo l’altra sera. “Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?”

La cantante ha poi specificato che nonostante i modi bruschi e l’interruzione di un momento privato, ha comunque concesso la foto richiesta: