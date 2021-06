Spread the love











Sta facendo molto discutere la decisione di Luca Barbareschi: vuole devolvere la sua intera eredità in beneficenza, senza dare nulla ai figli. L’attore ne ha parlato durante “La Vita in Diretta”, ecco le sue parole. Luca Barbareschi ha stupito tutto il pubblico de “La vita in Diretta” con le sue dichiarazioni. “Non lascerò nulla ai […]

L’articolo Luca Barbareschi: “Non lascerò nulla ai miei figli, dopo gli studi devono cavarsela da soli” proviene da Leggilo.org.

