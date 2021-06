le-5-migliori-batterie-di-pentole-selezionate-per-voi-su-amazon

*Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se il diavolo insegna a fare le pentole, ma non i coperchi, noi vi suggeriamo le migliori batterie di pentole da acquistare su Amazon, con tanto di coperchi!

Se avete una cucina vuota da completare con tutto il necessario, non comprate padelle e pentole a caso, ma investite in una batteria di pentole come si deve.

Ce ne sono per tutti i gusti, da cinque pezzi fino a più di 20 pezzi, in tanti materiali e forme.

Dovete solo scegliere quella più adatta a voi! Come si fa?

Come scegliere la batteria di pentole

Il primo elemento da valutare è il materiale delle pentole, perchè è da questo che dipendono la durata, la manutenzione e la capacità di conduzione del calore.

L’acciaio inox è il materiale più utilizzato. Si tratta di una lega di metalli che comprende acciaio, cromo e carbone. È molto resistente a graffi e urti, duraturo e facile da pulire. Non ha però una buona capacità di conduzione del calore, per questo molte pentole hanno il triplo fondo in acciaio-alluminio-acciaio.

C’è poi l’alluminio, un materiale meno resistente alle alte temperature rispetto all’acciaio, ma con un’elevata capacità di conduzione del calore. È meno durevole dell’acciaio e tende a graffiarsi.

Il rame è utilizzato solo per le pentole professionali perché dotato di eccellenti capacità di conduzione, ma difficile da pulire e molto costoso. Inoltre, le pentole di rame richiedono molta manutenzione e tendono a deformarsi.

Ghisa e pietra sono due ottimi materiali, ma molto pesanti e dunque poco pratici. La ghisa tende ad arrugginire, quindi deve avere un’ottima manutenzione.

Anche manici e coperchi sono due fattori determinanti nella scelta della batteria di pentole.

Per quanto riguarda i manici, i migliori sono quelli in acciaio inox, perché resistenti e facili da lavare. Inoltre, permettono di utilizzare le pentole anche in forno e di lavarle in lavastoviglie.

I manici in silicone o altri materiali plastici hanno il vantaggio di restare freddi, ma si rovinano più facilmente se lavati in lavastoviglie e spesso non possono essere utilizzati in forno ad alte temperature. Alcune batterie di pentole impilabili hanno i manici removibili per rubare meno spazio possibile.

I coperchi possono essere in acciaio o in vetro temperato. Consigliamo quelli in vetro che consentono di tenere d’occhio la cottura, ma devono necessariamente avere una valvola di sfogo.

Quanti elementi fanno una batteria?

Una batteria completa deve contenere le pentole, i coperchi ed eventuali accessori, come mestoli e forchettoni.

Una batteria di pentole da 5-9 pezzi è perfetta per una famiglia poco numerosa, per una seconda casa, per chi ha necessità di integrare un altro servizio…o semplicemente per chi cucina il minimo indispensabile.

Le batterie di pentole da più di 20 pezzi tra padelle, casseruole, pentole cilindriche, bollilatte e griglie sono un ottimo investimento inziale per chi acquista una cucina e ha bisogno di arredarla, ma occhio allo spazio disponibile.

Fuochi o induzione?

Prima di comprare una batteria di pentole è fondamentale verificare che sia compatibile con il proprio piano cottura.

Non tutte, infatti, sono compatibili con i piani cottura a induzione e con quelli in vetroceramica, che richiedono fondi non troppo spessi.

Al contrario, sui fornelli a gas è preferibile usare pentole con il fondo spesso, come quello a triplo strato acciaio-alluminio-acciaio, resistente alle alte temperature della fiamma.

Fate attenzione! La compatibilità è sempre indicata sulla confezione o nella scheda prodotto.

Ecco la nostra selezione delle migliori batterie di pentole disponibili si Amazon.

Quale preferite?

Lagostina Ingenio Essential

Nella batteria Lagostina tutte le pentole sono adatte al fornello, al forno e al frigorifero e sono dotate di un unico manico amovibile senza punti di aggancio fissi.

Il servizio ideale, dunque, per chi ha poco spazio e ha bisogno di impilare tutto agevolmente.

L’indicatore di temperatura posto al centro della padella cambia colore quando si raggiungono i 180°, la temperatura ideale per iniziare la cottura.

I coperchi sono in vetro con bordo in silicone e sono dotati di maniglia pieghevole per essere impilati.

I coperchi in plastica si incastrano nel corpo pentola e sono ottimi per la conservazione in frigo.

Un’unica pecca: questa batteria non va bene per l’induzione.

Lagostina deliziosa

Lagostina deliziosa è una delle migliori batterie di pentole attualmente in commercio, è realizzata in acciaio inox 18/10, ha un bordo pratico per versare le pietanze e coperchi serigrafati.

Le pentole di questo set sono compatibili con tutti i tipi di piano cottura e diffondono uniformemente il calore, evitando che i cibi si attacchino.

La padella Deliziosa ha un rivestimento antiaderente che permette di cucinare senza aggiungere grassi e tutte le pentole hanno manici in acciaio, possono essere inserite in forno e sono lavabili in lavastoviglie.

La batteria contiene 16 pezzi tra cui una schiumarola, un cucchiaio grande e una forchetta per gli spaghetti.

Barazzoni Mediterranea

La batteria Barazzoni Mediterranea è composta da ben 24 pezzi in acciaio inossidabile 18/10 resistente, robusto e anti-ruggine.

Ogni elemento ha due caratteristiche comuni: il corpo bombato, che aumenta la capacità, e il fondo a triplo strato (acciaio-alluminio-acciaio) che garantisce una diffusione ottimale ed uniforme del calore.

Inoltre, sono tutti dotati di una satinatura interna anti-graffio.

Una batteria completa, perfetta per chi ama cucinare.

Amazon basics

Se cercate una batteria di pentole economica, ma allo stesso tempo di buona qualità e completa, vi suggeriamo questa di Amazon Basics. Non professionale, ma ottimo rapporto qualità-prezzo.

È composta da 5 pezzi, i coperchi sono realizzati in vetro temperato, un materiale molto resistente al calore, mentre i manici in bachelite e silicone, tutti anti-scivolo e resistenti al calore.

Queste pentole sono utilizzabili su qualsiasi fonte di calore e ogni pezzo è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità.

WMF provence

LA WMF provence è una batteria di pentole prodotta da uno dei migliori brand tedeschi.

Tutte le pentole sono realizzate in acciaio inox Cromargan, un materiale molto robusto, resistente agli urti e ai graffi, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in forno.

Il fondo TransTherm è adatto a tutti i tipi di piano cottura, anche quello a induzione.

I coperchi sono in vetro e le maniglie in acciaio inox e hanno una forma ergonomica.

Il set comprende cinque pezzi. Pochi, ma buoni!