la-regina-elisabetta-ad-ascot-tifa-sorridente-per-i-suoi-cavalli

LONDRA. Poco più di due mesi or sono, quando ha perso il marito Filippo che le era stato vicino per sette decenni, improvvisamente sola e vestita di nero al funerale era apparsa fragile e spenta: molti giornali e biografi della casa reale scrissero che probabilmente Elisabetta II non sarebbe più stata la stessa. A quanto pare sbagliavano, perché la sovrana si è presentata sabato alle corse di Ascot in gran forma: abitino azzurro con cappello a fiori, filo di perle al collo e sorriso smagliante, ha salutato la folla che le rendeva omaggio e tifato per quattro dei suoi cavalli in gara nel concorso ippico più posh d’Inghilterra.