Ingredienti

250 g aceto di riso

100 g carote gialle

100 g carote arancioni

100 g carote viola

100 g zucchine (parte verde)

100 g aceto di vino bianco

100 g zucchero

6 dischi di pasta di riso

6 gamberi grandi

olio extravergine di oliva

semi di papavero

semi di sesamo

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta degli involtini primavera freddi con gamberi, preparate la salsa: fate bollire l’aceto di riso, l’aceto bianco e lo zucchero per 7-8 minuti, quindi spegnete e lasciate raffreddare.

Immergete i dischi di riso in acqua bollente salata e scolateli a uno a uno con una schiumarola. Evitate le pinze, per non forarli o stracciarli. Depositateli in un recipiente con acqua fredda, poi scolateli, stendeteli su un vassoio e ungeteli di olio.

Sgusciate i gamberi, eliminate il filetto interno e incidete le code, nella parte interna, con piccoli tagli trasversali, in modo che non si arriccino in cottura.

Rosolateli per 2 minuti, con un filo di olio, sale e pepe.

Tagliate tutte le carote e le zucchine a bastoncini, tenendole separate.

Rosolate le verdure in una casseruola con un filo di olio: cuocete prima le carote gialle, per 1 minuto, e toglietele dalla padella. Rimettete nella stessa un altro filo di olio e cuocete allo stesso modo prima le carote arancioni, poi le zucchine, infine le carote viola.

Componete gli involtini disponendo il gambero e le verdure al centro dei dischi di riso: potete tenere le verdure separate per colore o mescolarle. Rimboccate sul ripieno prima il lembo inferiore del disco, poi i due lembi laterali, quindi arrotolate a involtino.

Completate con semi di sesamo e di papavero e servite gli involtini con la salsa. Guarnite con dragoncello e cerfoglio o altre erbe a piacere.

Da sapere: i dischi di pasta di riso, tipici della cucina thai, si trovano nei reparti etnici dei supermercati.

Alternativa: per una versione ancora più fresca, marinate i gamberi con lime e zenzero e componente gli involtini lasciando le verdure e i gamberi crudi.