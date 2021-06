Festa della Musica al Chiostro del Conservatorio Verdi lunedì 21.

Spread the love

Dopo il successo dell’anteprima, che ieri pomeriggio ha visto la presentazione del libro Complice la notte di Giuseppina Manin, alla presenza dell’autrice, con la partecipazione di Cristina Frosini Direttore del Conservatorio, della giornalista Cristina Battoccletti, e concerto conclusivo con Diego Petrella, vincitore del Premio del Conservatorio 2019, al pianoforte, la stagione concertistica nel CHIOSTRO del Conservatorio entra nel vivo, proponendo, come nelle parole del Direttore, una serie di «sei serate di concerto en plein air, per le quali – continua Cristina Frosini – voglio dire il mio grande grazie a docenti e studenti, che insieme hanno lavorato per realizzare questa nostra estate musicale».

Il primo appuntamento della stagione CHIOSTRO 2021, la rassegna estiva per antonomasia, che il Conservatorio organizza da molti anni, con palco nel Chiostro e spettacoli serali all’aperto, quest’anno dedicata prevalentemente al Jazz, è programmato per lunedì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica.

L’ingresso a tutti i concerti è libero

con prenotazione obbligatoria all’indirizzo biglietteriachiostro@consmilano.it,

fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti contagio Emergenza Coronavirus Covid-19, adottato dal Conservatorio, all’entrata verrà misurata a tutti la temperatura, verrà richiesto di igienizzarsi le mani, quindi si potrà accedere agli appuntamenti solo indossando la mascherina chirurgica o ffp2 (non sono ammesse le mascherine di comunità).

In allegato tre foto dell’anteprima di giovedì 17 giugno: credits Laura Magistrelli.