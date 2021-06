Elodie di Maria De Filippi dice “Lei è una…”

Spread the love











Elodie Di Patrizi è una cantante italiana che deve il suo grande successo, ottenuto in questi anni, alla partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. Ebbene sì, Elodie Di Patrizi conosciuta però semplicemente come Elodie, si è classificata seconda alla quindicesima edizione del Talent condotto da Maria De Filippi. Ultimamente la cantante ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti proprio su Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato?

Elodie Di Patrizia, una carriera ricca di successo dopo Amici

Una volta uscita dalla scuola più ambita d’Italia e soprattutto dal programma, il suo successo è stato davvero incredibile. Ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo ed ha collaborato con tanti artisti di un certo calibro, a cominciare da Michele Bravi continuando con Marracash che è anche il suo attuale fidanzato ed ancora The Kolors, Gué Pequeno e takagi e ketra. Insomma sembra che negli ultimi anni la carriera di Elodie sia stata in netta ascesa. Nel mese di marzo 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo come co-conduttrice di una serata, al fianco di Amadeus e Fiorello.

La cantante parla della conduttrice Maria De Filippi e spiega in che rapporti sono

Non tutti forse sanno che la giovane cantante aveva tentato di entrare ad X Factor, ma dopo essere stata rifiutata sarebbe approdata poi ad Amici dove poi effettivamente tutto è iniziato. In questi anni è riuscita a catturare il cuore di milioni di Italiani, ma soprattutto è riuscita a farsi apprezzare per il suo grande talento e professionalità. Recentemente la cantante è stata ospite nel programma condotto da Francesca Fialdini A ruota libera e sembra che in questa occasione abbia voluto parlare della sua esperienza ad Amici, ma soprattutto di Maria De Filippi e del legame che si è venuto a creare con la conduttrice.

Le parole di Elodie sulla conduttrice

Effettivamente, nel corso dell’intervista la cantante Romana ha fatto ben intendere quanto sia grata a Maria De Filippi e quanto quest’ultima sia per lei una persona molto importante. “Maria è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. E’ stata più una madre, giusta secondo i miei parametri. Lei è una mamma…Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi”. Queste le dichiarazioni di Elodie che ha fatto quindi ben capire quanto sia forte il legame con la conduttrice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...