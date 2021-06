don-matteo-13,-maurizio-lastrico-“le-scene-che-stiamo-girando-sono-molto-…”

Spread the love











Proprio in questi ultimi giorni si stanno girando le nuove scene della nona stagione di una delle fiction più importanti della televisione italiana. Stiamo parlando di Don Matteo, la tredicesima edizione della fiction che tornerà però sul grande schermo nel prossimo 2022. I fan non vedono l’ora di poter rivedere i loro beniamini in TV, nonostante comunque ci saranno delle novità piuttosto importanti.

Don Matteo, sono iniziate le riprese della nuova stagione che andrà in scena nel 2022

Una cosa è certa, ovvero che i protagonisti principali si sono già incontrati da alcuni giorni per registrare i nuovi episodi della stagione di Don Matteo che andranno in onda nel corso del 2022. In questi ultimi giorni a parlare è stato uno degli attori più importanti della fiction ed anche uno tra i più attivi sui social network.

Maurizio Lastrico parla con i suoi follower e racconta dettagli inediti sulla fiction

Stiamo parlando di Maurizio Lastrico, il quale ha iniziato a far parte del cast di Don Matteo nel corso dell’ undicesima stagione. Quest’ultimo interpreta i panni di PM Nardi e sembra che il suo personaggio sia stato molto amato dai telespettatori. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’attore nelle ultime ore è tornato a parlare della fiction e lo ha fatto su Instangram interagendo e rispondendo ad alcuni quesiti posti dai suoi follower. “Le riprese stanno andando bene, giriamo tante scene difficili ma va tutto bene qui a Roma”, questo nello specifico quanto dichiarato da Maurizio lastrico attraverso le storie di Instagram. L’attore pare che nel corso di quest’estate dovrà dedicarsi anche ad altri lavori e di questo ne ha parlato sempre su Instagram con i suoi follower.

Tanti nuovi progetti per questa estate 2021 per Maurizio

Maurizio Lastrico, infatti è molto attivo sui social network e sembra che ami proprio intrattenersi con i suoi sostenitori e renderli partecipi della sua vita a 360°. Attraverso i social quindi l’attore ha voluto dire a tutti i suoi fan che nei prossimi giorni sarà sicuramente molto impegnato. “Domani partirà la mia prima data estiva a Padova, credo sia tutto esaurito con circa 600 persone. Grazie per questo mi dà responsabilità, sono 6-7 mesi che non faccio spettacoli live”. Questo nello specifico quanto dichiarato dall’attore che in Don Matteo sembra aver avuto un successo straordinario. Il suo personaggio è infatti molto amato.

