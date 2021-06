criminal-minds-in-streaming:-dove-vedere-la-serie

Criminal Minds in streaming su Star di Disney+

Le stagioni 1-14 di Criminal Minds in streaming su Star di Disney+ arrivano il 2 aprile 2021. La serie ideata da Jeff Davis viene trasmessa negli Stati Uniti da CBS. Criminal Minds è scritta grazie alla collaborazione di un vero ex agente della polizia e si ispira a un archivio reale che i profiler americani hanno compilato in più di trent’anni. Fin dalla sigla viene esplicitato questo aspetto perché compaiono alcuni dei serial killer più famosi della storia statunitense.

Di cosa parla Criminal Minds? Jason Gideon lavora per l’FBI. Insieme a una squadra d’elite di profiler dell’agenzia, vale a dire l’Unità di Analisi Comportamentale, cerca di inquadrare le persone che commettono gesti che esulano dalla legge. Questa serie, infatti, a differenza di tanti altri titoli affini per genere, si focalizza sui criminali molto più che sui crimini. Le persone e i loro comportamenti vengono messi al vaglio da questi professionisti.

Per Jason Gideon non è un periodo facile. Si sta riprendendo da un esaurimento nervoso che un caso precedente gli ha provocato. È ancora in convalescenza. Così si fa aiutare da un gruppo di membri della squadra che hanno il compito di elaborare profili psicologici. Il team, alquanto ecclettico, usa tutti gli strumenti che ha a disposizione per entrare nelle menti più complesse e contorte del Paese per comprenderne le parti più oscure.

Criminal Minds dove vederlo in italiano

Una scena di Criminal Minds 14. Credits: Fox Italia

Criminal Minds in streaming su Star di Disney+ è disponibile dal 2 aprile 2021 con le prime quattordici stagioni. Prima di approdare nel catalogo di questa sezione di Disney Plus, la serie va in onda in tv nel nostro Paese. Criminal Minds in Italia viene trasmesso prima su Fox Crime e in un secondo momento in chiaro su Rai 2.

Criminal Minds quante puntate ha e quante ce ne sono su Star? Gli episodi di Criminal Minds in totale sono 324. La serie è composta da quindici stagioni. Nel catalogo di Star, al momento, trovi quattordici stagioni. Essendo la quindicesima e ultima stagione formata da dieci episodi, vuol dire che, ad oggi, trovi 314 puntate di Criminal Minds su Star di Disney+.