ciliegie-sotto-spirito-fatte-in-casa

Ciliegie sotto spirito, ecco la ricetta passo passo per preparare in casa una delle conserve fai da te più apprezzate e antiche per avere a disposizione tutto l’anno le ciliegie da utilizzare per decorare dolci o gelati, ma anche da servire a fine pasto secondo il procedimento che si tramanda di generazione in generazione.

Bastano due ingredienti per preparare le ciliegie sotto spirito che in questo modo, come le nonne insegnano, mantengono tutte le loro proprietà nutritive. Per realizzare perfettamente questa conserva tradizionale, infatti, occorrerà preparare uno sciroppo di acqua e zucchero, che, una volta freddo, va versato nel barattolo pieno di ciliegie pulite e asciutte per poi aggiungere l’alcol fino a coprire il tutto; per aromatizzarle è possibile anche inserire all’interno del vasetto spezie quali cannella o chiodi di garofano.

Alternativa valida, saporita e ancor più rapida sono le ciliegie sotto grappa, dove basterà semplicemente inserire nel vasetto le ciliegie, dello zucchero di canna e la grappa; anche in questo caso è possibile aggiungere aromi come scorse di limone o chiodi di garofano. In alternativa alla grappa, seguendo sempre questo procedimento, è possibile utilizzare anche whisky, brandy, gin e vodka, l’importante è non usare liquori con gradazioni inferiori.

Per preparare le ciliegie sotto spirito è opportuno scegliere frutta ben soda e nostrana, (non importa la varietà), basta che non sia troppo matura o trattata. Questa andrà opportunamente lavata con acqua e bicarbonato e inserita in barattoli con chiusura ermetica in precedenza sanificati.

Ingredienti 300 gr di ciliegie

120 gr di acqua



70 gr di zucchero di canna

alcool q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

3 mesi

3 mesi Dosi:

per 1 barattolo di ciliegie sotto spirito

per 1 barattolo di ciliegie sotto spirito Difficoltà:

bassa

Come preparare le ciliegie sotto spirito: procedimento

Sanificare il barattolo e mettere l’acqua e lo zucchero in un pentolino, far sciogliere lo zucchero a fuoco moderato, quindi spegnere e far raffreddare.

e mettere l’acqua e lo zucchero in un pentolino, far sciogliere lo zucchero a fuoco moderato, quindi spegnere e far raffreddare. Mettere le ciliegie in ammollo in acqua e bicarbonato, sciacquarle e asciugarle,

tagliare quindi il picciolo riducendolo ad una grandezza di mezzo centimetro e

quindi il picciolo riducendolo ad una grandezza di mezzo centimetro e iniziare ad inserire le ciliegie nel vasetto sanificato, versare lo sciroppo e a seguire coprire con l’alcool; per le ciliegie sotto grappa invece inserire la frutta stratificandola con lo zucchero e coprire del tutto con la grappa,

ad inserire le ciliegie nel vasetto sanificato, versare lo sciroppo e a seguire coprire con l’alcool; per le ciliegie sotto grappa invece inserire la frutta stratificandola con lo zucchero e coprire del tutto con la grappa, prima di chiudere il barattolo è possibile inserire gli eventuali aromi;

di chiudere il barattolo è possibile inserire gli eventuali aromi; chiudere quindi il vasetto ermeticamente e riporre in dispensa al buio per tre mesi prima di riaprilo.

Come conservare le ciliegie sotto spirito:

Le ciliegie sotto spirito dovranno essere riposte sempre al buio e dovranno essere consumate entro un’anno dalla loro preparazione.

Potrebbe interessarvi anche altre:

Ilaria Zizza