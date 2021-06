alle-regionali-francesi-le-pen-fallisce-l’exploit.-male-il-partito-di-macron

PARIGI – Aveva scommesso tutto sul voto di ieri, e non si è sbagliato. Con il 44% delle preferenze al primo turno delle regionali, più di quanto previsto dai sondaggi, Xavier Bertrand salta su un trampolino che lo proietta nella corsa all’Eliseo. Il presidente della regione Hauts-de-France sente vicina la riconferma nel suo feudo in vista del secondo turno di domenica prossima. E quindi la possibilità di portare avanti la sua candidatura per la destra sfidando Emmanuel Macron alle presidenziali del 2022.

Bertrand, 55 anni, ha ottenuto 16 punti in più rispetto alle regionali del 2015. «Abbiamo dimostrato che attraverso il lavoro, l’impegno e la coerenza, la politica non è morta e ha ancora senso», ha detto il governatore del nord, rivendicando di aver «spezzato la morsa» dell’estrema destra.

Bertrand si è battuto contro lepenisti e macronisti. La lista per le regionali del partito della maggioranza, in cui erano schierati i ministri Éric Dupond-Moretti e Gérald Darmanin, finisce umiliata. Non passa neanche la soglia di sbarramento per partecipare al secondo turno, in linea con il dato aggregato nazionale che mette i macronisti molto bassi, intorno al 10 per cento. Il candidato lepenista, Sébastien Chenu, arriva al 24%.

Due ottime notizie per Bertrand che dall’inizio ripete di non voler fare accordi con i macronisti per contrastare l’estrema destra. Non dovrebbe averne bisogno. Il dopo-regionali non è scontato. Bisognerà vedere se il suo ex partito Les Républicains – lui si presenta come indipendente – vorrà sceglierlo come candidato unico all’Eliseo. Altri dirigenti della destra, come Valérie Pecresse (presidente dell’Ile-de-France) e Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes), escono rafforzati dal voto e potrebbero avere ambizioni presidenziali.

Due lezioni emergono dallo scrutinio. La Francia vive una profonda crisi democratica come dimostra il record dell’astensione (67%) e molti elettori cercano un’alternativa alla contrapposizione tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen che schiaccia tutto il paesaggio politico. Entrambi i leader hanno avuto risultati al di sotto delle loro aspettative. Se i macronisti avevano già poche speranze di conquistare una regione, dopo gli scarsi risultati di ieri rischiano di pesare poco nei giochi per il secondo turno. Anche la corsa di Le Pen per radicarsi al livello locale è frenata. Il Rassemblement National sognava l’exploit, conquistando una o più regioni. Ora la vittoria non è più scontata neppure in Paca (Provence-Alpes-Cote d’Azur) dove il candidato Thierry Mariani, noto per i suoi legami con la Russia, è arrivato sotto ai pronostici, a parità con l’attuale presidente della destra Renaud Musolier.

La sinistra affronta ora un dilemma. Sia in Paca che in Hauts-de-France dovrà decidere se ritirarsi per fare sbarramento all’estrema destra, come già accadde cinque anni fa. Il partito socialista è attualmente al governo in cinque regioni ma è molto indebolito sul piano nazionale e vuole creare una coalizione in vista delle presidenziali. Il test delle regionali non è stato positivo per ora.

La sinistra era divisa ovunque al primo turno, tranne che nell’Hauts-de-France dove c’è una lista unica che va dai socialisti, ai Verdi agli Insoumis di Mélenchon. Nei prossimi giorni ci saranno trattative per vedere quale delle varie forze può spuntarla nel secondo turno. Unire le forze sarebbe l’unico modo per provare a mantenere la sinistra alla guida di alcune regioni. E per cominciare a preparare la corsa all’Eliseo.