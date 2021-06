16-accessori-per-ricominciare-a-viaggiare-con-il-computer

A meno di non avere un recentissimo iPad Pro M1 o iMac 24 M1, le webcam dei computer e dei tablet hanno una resa piuttosto limitata. Meglio utilizzare una webcam esterna, se si decide di fare base per un po’. Logitech ha vari modelli in commercio, ma il modello StreamCam permette di ruotare per realizzare video in due formati, con risoluzione in verticale da 1080p a 60 Fps, ha varie opzioni di montaggio con la pinza o da sola su una mensola, connessione con Usb-C ed è perfetta per lo youtuber come per il manager che vuole qualità anche nella sua immagine virtuale. Costa 100 euro

