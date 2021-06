stefano-de-martino-vola-a-disneyland

Spread the love

Stefano De Martino padre modello: il tempo libero è tutto per suo figlio Santiago. E con le riaperture post-Covid la prima promessa ad essere mantenuta è quella che tutti i bambini vorrebbero: un weekend a Disneyland. Così mentre mamma Belen è alle prese con la sua seconda gravidanza, Santiago si gode il papà. Ancora attriti all’orizzonte?

Un weekend di parchi avventure e montagne russe per Stefano De Martino e il figlio Santiago, avuto nel 2013 dall’allora compagna Belen Rodriguez. Il bambino di 8 anni cresce sereno, nell’amore di entrambi i genitori che, pur non stando più insieme, non hanno mai mancato di essere presenti nella vita del figlio.

Stefano, come tutti i papà, si trova ad affrontare gioie e dolori della paternità. Il piccolo Santiago ha ormai superato il metro e trenta di altezza, e questo vuol dire solo una cosa: montagne russe per tutti! Un intrattenimento per i duri di cuore (e di stomaco): chissà se il giovane padre supererà anche questa.

Una rottura sofferta: Belen e Stefano sempre ai ferri corti

Come alla fine di tutte le storie d’amore che abbiano avuto un peso, anche qui c’è un po’ di rancore mai sopito. I rumors sono tanti, ma nessuno li avrebbe ancora confermati. Ad un anno dalla rottura, avvenuta a valle del lockdown del 2020, non si sa ancora quale sia stata la causa scatenante della fine del matrimonio.

C’è chi da la colpa a Stefano, parlando di improbabili flirt con altre donne; c’è chi invece sostiene che sia stata Belen a volerne la fine. Quello che è sicuro è che la mamma di Santiago si è ripresa in breve tempo: la storia con Antonino Spinalbese va avanti da quasi un anno, e siamo già alla prima gravidanza. L’attesa della piccola Luna è quasi giunta al termine.

Stefano: niente donne all’orizzonte, solo un padre premuroso

Se la bella Belen non può stare senza un uomo, il ballerino si è tenuto lontano dal gossip. Dopo qualche voce di inizio anno che lo voleva legato alla supermodella Mariacarla Boscono, siamo passati ai presunti flirt con Andrea Delogu. La verità è che niente è stato confermato, niente è stato smentito. La vita privata di Stefano De Martino, al momento, resta privata.

L’unica certezza è che il giovane sta portando avanti due dei suoi grandi amori: il figlio Santiago e la carriera. Protagonista a una serata speciale con i The Jackal come commentatore degli Europei, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli lavorativi. E nel mentre decide di regalare al figlio l’esperienza che tutti i bambini desiderano: un weekend a Disneyland in compagnia di giganti Topolino e Paperino.

