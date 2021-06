Il sorbetto ai frutti di bosco è un dessert molto semplice da preparare, vegano e ottimo anche per i bambini. Per renderlo più importante lo si può allungare con la vodka o con il limoncello, soprattutto se lo si serve in un dopocena estivo.

Per realizzare questo sorbetto non serve la gelatiera, basta partire dai frutti congelati, che si trovano già nelle buste nel reparto surgelati del supermercato. Dotateti di un frullatore potente, e, se lo preparate per degli amici vegani, sostituite il miele con lo sciroppo d’acero.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Frutti Di Bosco congelati

3 cucchiai Sciroppo D’Acero o Miele

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei sorbetto ai frutti di bosco, mettete i frutti di bosco congelati nel frullatore con un paio di cucchiai d’acqua.

Aggiungete i cucchiai di sciroppo d’acero o miele e frullate fino a ottenere una consistenza omogenea.

Il sorbetto è pronto, servite liscio o allungato con un po’ di limoncello, prosecco o vodka.