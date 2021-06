quarto-grado,-piera-maggio-una-furia-scrive-a-gianluigi-nuzzi-“carmelo-abbate-si-vergogni!”

Spread the love











Anche ieri sera, come tutti i venerdì, è andato in onda in prima serata, su retequattro, Quarto Grado, il programma condotto da Pierluigi Nuzzi. E Anche ieri sera Nuzzi si è occupato, tra gli altri casi, anche di quello di Denise Pipitone riaperto dopo anni di fermo.

Le rivelazioni della pm Maria Angioni

Qualche giorno fa la pm che per anni si è occupata del caso di Denise Pipitone, Maria Angioni, durante la trasmissione “Storie italiane” condotta da Eleonora Daniele che va in onda sulla Rai aveva fatto una dichiarazione molto forte sostenendo che: “ Denise Pipitone è viva, è stata sistemata bene”.

Anche ieri sera, l’ex pm Maria Angioni ha confermato la sua versione dichiarando che Denise è viva e che ha una figlia.

L’ex pm ha dichiarato: “La mia idea è che Denise sia viva perché non ci sono elementi che provino che è morta. Secondo la mia idea qualcuno l’ha sistemata affinché stia bene. Penso che sia stata collocata in qualche famiglia, ma in un contesto internazionale”.

Piera Maggio, dopo le prime dichiarazioni della pm era già intervenuta dicendo che certe affermazioni fanno fatte solo se si hanno certezze perché per lei è stato molto doloroso sapere che sua figlia sia mamma. Piera Maggio ha detto di aver fatto un balzo sulla sedia la prima volta che ha sentito certe affermazioni e che, nonostante tutte le piste vadano seguite, bisogna stare attenti a cosa viene dato per certo quando certo non lo è per rispetto nei loro confronti.

E poi ha aggiunti: “Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza”.

“Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere. Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso“.

“Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no?”. E poi ha concluso con un glaciale: “Cordiali saluti, Piera Maggio”.

