La millefoglie originale si prepara con la pasta sfoglia. Noi abbiamo giocato stratificando le lingue di suocera, una specialità piemontese. E se non vi sentite architetti, decostruite e gustate uno strato alla volta

Ingredienti

320 g caprino vaccino oppure robiola cremosa

200 g puntarelle

50 g ʼnduja (salame piccante spalmabile, specialità calabrese)

30 g mandorle pelate

4 lingue di suocera (schiacciate friabili e sottili, tipo larghi grissini, specialità piemontese)

olio extravergine di oliva

ghiaccio

aglio

sale

Durata: 25 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta di questa millefoglie alternativa, puntarelle, ʼnduja e caprino tra lingue di suocera, iniziate amalgamando il caprino con la ’nduja ottenendo una crema.

Mondate le puntarelle (conservate però le foglie esterne), tagliatele a listerelle nel senso della lunghezza e immergetele in acqua fredda così che acquistino croccantezza.

Frullate le foglie esterne tenute da parte (30 g circa) con le mandorle pelate, un pezzetto di aglio, 120 g di olio, un pizzico di sale e un cubetto di ghiaccio (servirà a mantenere il colore brillante e a rendere cremoso il pesto).

Dividete le lingue di suocera in 3 parti ciascuna, poi montate 4 millefoglie appena prima di servirle: distribuite la crema di caprino e la ’nduja, un po’ di puntarelle e qualche goccia di pesto su ciascuna parte di lingua di suocera e poi sovrapponetele.