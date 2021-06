pierpaolo-pretelli:-un-balletto-(da-evitare)-per-la-sua-hit

Con il lancio più che riuscito di L’Estate Più Calda, singolo d’esordio, seguito dal video ufficiale, Pierpaolo Pretelli posta su TikTok anche il balletto per il ritornello della sua canzone. L’ex gieffino è pronto per far ballare i fan durante l’estate.

Come ogni tradizione che si rispetti, non c’è tormentone estivo che non abbia il suo balletto, e allora Pierpaolo Pretelli non ha voluto essere da meno.

Per la sua L’Estate Più Calda, l’ex gieffino ha postato su TikTok oggi pomeriggio le mosse da seguire alla lettera per ballare il ritornello della sua hit estiva, uscita l’altro ieri e seguita ieri dal videoclip ufficiale.

Giulia e Pier lanciano il balletto

L’annuncio del balletto di L’Estate Più Calda è stato fatto nel primo pomeriggio dal profilo Instagram di Giulia Salemi, che in questi giorni è stata molto vicino al suo fidanzato nel suo esordio nel mondo della musica, e poi ricondiviso nelle Instagram stories di Pierpaolo.

La coppia, in macchina verso il Trentino Alto Adige per un weekend romantico, ha annunciato che da questo momento è disponibile su TikTok il video per imparare il balletto della hit di Pierpaolo Pretelli, e Giulia ha invitato così tutti i fan a mettersi alla prova con la coreografia eseguita passo passo dalla coppia:

“È appena uscito il balletto del video L’Estate Più Calda sul profilo TikTok di Pier, quindi ora tocca a voi a farlo.”

Le mosse da imparare per i fan dei Prelemi

Il balletto del ritornello di L’Estate Più Calda è servito: bastano alcune semplici mosse, illustrate nel video da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per imparare in pochi minuti la coreografia lanciata oggi su TikTok e che si prospetta già un tormentone tra le varie coreografie dei balli di gruppo.

Per i fan dei Prelemi questo balletto sarà un vero e proprio must dell’estate 2021.

