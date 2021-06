Lorella Cuccarini senza mezzi termini su un programma tv “Non è il mio genere”

Spread the love











Lorella Cuccarini è una bravissima e amatissima conduttrice televisiva ma anche ballerina, cantante ed attrice che nel corso della sua carriera ha collezionato molti successi. Negli ultimi mesi è stato possibile vederla in televisione, nei panni di professoressa, all’interno del celebre talent show di Canale 5 ovvero Amici. Un ruolo questo che l’ha avvicinata molto al mondo dei giovani. La conduttrice, nota anche per la sincerità con la quale è solita esternare il suo pensiero, nelle ultime ore si è divertita a rispondere alle domande dei suoi fan sui social utilizzando in particolare il nuovo format di Instagram ovvero ‘Fammi una domanda’. La Cuccarini si è anche espressa sul nuovo programma in onda su Discovery+ e condotto da Giulia De Lellis ovvero ‘Love Island’. Ma, quali sono state le sue parole?

Lorella Cuccarini risponde ai fan su Instagram

Instagram è sicuramente uno dei social più utilizzati dai personaggi della televisione, e non solo. Proprio i VIP sono soliti utilizzarlo per condividere fotografie e video, rendere i fan partecipi della propria vita. Ma non solo, in molti amano utilizzare questo social anche per avere un dialogo con i propri follower, rispondere alle loro domande e curiosità. Questo è stato quanto fatto proprio da Lorella Cuccarini che attraverso il nuovo format ‘Fammi una domanda’ ha dato risposta alle curiosità di molti suoi seguaci. Alcuni ad esempio le hanno rivolto delle domande sulla sua carriera ma vi è stato anche chi ha cercato di capire quali siano i suoi gusti televisivi. E più nello specifico alcuni fan le hanno chiesto un parere sul nuovo reality condotto da Giulia De Lellis su Discovery+ ovvero ‘Love Island’. Una domanda alla quale la conduttrice ha risposto con molta sincerità, caratteristica che la contraddistingue.

Il pensiero della conduttrice su Love Island

Love Island, condotto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, è sicuramente uno dei programmi televisivi più seguiti del momento. Alcuni follower hanno quindi avuto la curiosità di chiedere ad una grande donna della televisione italiana come Lorella Cuccarini quale sia il suo pensiero. A tali domande la presentatrice ha risposto con molta sincerità affermando “l’ho visto con le mie figlie ma non è il mio genere”.

Le parole su Giulia De Lellis

Love Island non rispecchia quindi quelli che sono i gusti televisivi della celebre conduttrice che ha però voluto subito sottolineare di non avere assolutamente nulla contro la giovane presentatrice del reality ovvero Giulia De Lellis. Al contrario Lorella Cuccarini ha precisato di trovare la celebre influencer davvero molto simpatica e adatta al programma che si trova a condurre.

